Freilichtbühne Altusried: Ernst Hutter und Egerländer Musikanten brillieren

Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten bringen auf Altusrieder Freilichtbühne 2900 Blasmusik-Fans zum Schwelgen.

28.08.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Bereits zum neunten Mal fand das Egerländer Open Air auf der Altusrieder Freilichtbühne statt. 2900 Gäste aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz wollten sich wieder von den Klängen der Egerländer verzaubern lassen und wurden nicht enttäuscht. Neben „Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten“ standen die „Hopfenmusig“ aus Südtirol sowie die schwäbische Kapelle „Blech & Co“ auf der Bühne. Die beiden Kapellen hatten den Aufritt beim „Grand Prix der Blasmusik“ gewonnen. Die Atmosphäre war von Beginn an elektrisierend. An der guten Stimmung änderten auch kühle Temperaturen und Regenschauer nichts.

Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten zogen mit ihren stimmungsvollen und virtuosen Darbietungen das Publikum in Bann. Im Repertoire durften Klassiker wie „Böhmischer Wind“, „Rauschende Birken“, „Wir sind die Egerländer Musikanten“ und der „Astronautenmarsch“ nicht fehlen. Viele Werke stammen aus der Feder von Orchestermitgliedern; der typische Ernst-Mosch-Sound prägt alle. Die Egerländer sind wie eine große Familie über Generationen hinweg. Mit dabei sind etwa Helmut und Lukas Kassner (Vater und Sohn am Flügelhorn) und Hutters Söhne Stefan und Martin. Holger Müller wirbelte am Schlagzeug; Applaus gab es auch für das Gesangsduo Katharina Praher und Nick Loris. Durchs Programm führte Edi Graf.

Zum „Gipfeltreffen“ kommt es am 31. August 2024 in Altusried, wenn Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten mit Sašo Avsenik und seinen Original Oberkrainern auftreten. Tickets bei unserer Zeitung (Telefon 0831/206 55 55, www.azshop.de).