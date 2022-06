Altusrieder Freilichtspiel: Schiller trifft bayerischen Hiasl

Großes Freilichtspiel in Altusried: 450 Mitwirkende fiebern der Premiere des neuen Stücks entgegen. Kluftinger-Co-Autor Volker Klüpfel hat es geschrieben.

11.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Zu spät! Das muss schneller gehen!“ – Jana Vetten reißt die Arme hoch und rennt auf der Tribüne der Altusrieder Freilichtbühne wild gestikulierend hin und her. Die Proben des neuen großen Freilichtspiels „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ sind in der Endphase. Am 18. Juni ist Premiere. Noch ein paar Tage Zeit also, um am Timing des dreistündigen Spiels zu feilen. Für den Wilderer-Haufen heißt das: Wieder zurück, alles auf Anfang. Der zweite Auftritt klappt dann schon besser. Jana Vetten nickt zustimmend.

