Eier geworfen und ein missglückter Maibaum-Streich: Die Freinacht im Allgäu

Die Polizei rückte in der Freinacht doppelt so oft aus, wie im vergangenen Jahr. Einmal wirft ein junger Mann mit Porzellan, andernorts wird es unappetitlich.

01.05.2023 | Stand: 13:52 Uhr

Nicht "absolut ruhig", aber dennoch "ruhig" sei die Freinacht 2023 im Allgäu gewesen, sagt Polizeisprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Dennoch musste die Polizei vergangene Nacht 150 mal ausrücken - das waren doppelt so viele Einsätze wie im vergangenen Jahr. 2022 waren es lediglich 78 Einsätze. Zu größeren Einsätzen mit großem Sachschaden sei es nach ersten Erkenntnissen aber nicht gekommen, sagt Stabik.

Freinacht 2023 im Allgäu: Wo rückte die Polizei aus?

In elf Fällen sei es zu Sachbeschädigungen gekommen, sagt Stabik (2022: sechs Fälle). Die Schadenshöhe beläuft sich damit insgesamt auf 5000 Euro. Auch diese Zahl war 2022 geringer. Damals bezifferte die Polizei im Allgäu einen Sachschaden von 3000 Euro.

Erfahrungsgemäß wird allerdings das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der nächsten Tage vollständig bekannt, teilt Stabik mit. Trotzdem: "Wir sind zufrieden", resümierte Stabik die Freinacht. 25 Einsätze entfielen für die Polizei auf Ruhestörungen.

Freinacht im Allgäu 2023: Körperverletzungen - aber keine Übergriffe auf Beamte

Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten sieben Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten (Vorjahr: vier) auf, erfreulicherweise kam es zu keinen Übergriffen gegen Polizeibeamte (Vorjahr: ein Fall).

Die "Freinacht" ist im Allgäu und weiten Teilen Bayerns eine Traditionsnacht, so wie das Aufstellen des Maibaums am 1. Mai. Häufig sind es Jugendliche, die in der Dunkelheit durch die Straßen ziehen und dabei klauen, was nicht niet und nagelfest ist. An anderer Stelle wird das "Diebesgut" dann abgeladen. Lesen Sie auch: Mann will unerlaubt Maibaum fällen und verletzt 21-Jährigen mit Kettensäge

Was ist in der Freinacht im Allgäu passiert? Ein Überblick