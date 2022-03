Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik auf: Wo morgen im Allgäu demonstriert wird

An diesem Freitag ruft Fridays for Future erneut zu einem globalen Klimastreik auf. Auch im Allgäu wollen viele mitmachen - Wo sind welche Aktionen geplant?

24.03.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Fridays for Future ruft an diesem Freitag, 25. März, wieder zum globalen Klimastreik auf. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird am Freitag für Klimagerechtigkeit demonstriert - und für Frieden. "Kohle, Öl, Gas, für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden Tag hunderte Millionen Euro an Putin", schreiben die Organisatoren auf ihrer Website. Deutschland habe sich von Putins Energien abhängig gemacht - Profis hätten gewarnt, aber man habe nicht auf sie gehört. "Jetzt stehen wir vor den Konsequenzen: Weltweit kollabieren Lebensgrundlagen, wir sind politisch erpressbar geworden."

Unter dem Motto #PeopleNotProfit wollen sie außerdem darauf aufmerksam machen, dass die Folgen des Klimawandels mit jedem Zehntelgrad dramatischer würden und trotzdem "noch immer die Profitinteressen der Chefetagen über den Lebensgrundlagen von uns allen" stünden.

Lesen Sie auch: Ronja Maltzahn: Fridays for Future lädt Musikerin wegen Dreadlocks aus

Fridays for Future in Kaufbeuren: Demonstration in der Altstadt

Die Kaufbeurer FFF-Gruppe beteiligt sich an dem weltweiten Aktionstag. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Zollhäuschen, um 13.30 Uhr startet der Demozug durch die Fußgängerzone Richtung Kaiser-Max-Straße. Im Anschluss laden die Organisatorinnen und Organisatoren zur Diskussion in den "Eckpunkt" (Schmiedgasse 17) ein.

Von 13 bis 16 Uhr ist die untere Kaiser-Max-Straße wegen der Veranstaltung für den Verkehr komplett gesperrt. Die Zufahrt ab der Sedanstraße nach links in die obere Kaiser-Max-Straße ist möglich, ebenso die Zufahrt über das Rosental in den Ringweg. Mehr Informationen finden Sie hier.

Fridays for Future in Füssen: Lichter – und Laternenumzug

Lesen Sie auch

Fridays for Future in Kaufbeuren Für Frieden und Klimaschutz: FFF demonstrieren am Freitag in der Kaufbeurer Altstadt

Die Fridays for Future Gruppe aus Füssen/ Pfronten ruft anlässlich dem zehnten globalen Aktionstag auf ihrer Facebook-Seite zu einem Lichter- und Laternenumzug auf. Der Umzug soll um 18 Uhr am Rathaus in Füssen beginnen und um 19 Uhr enden. Zusätzlich soll auch den Opfern des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Die Veranstalter fordern dazu aus zum Beispiel gelbe und blaue Luftballons, Plakate oder Lampions mitzubringen.

Fridays for Future in Sonthofen: Demo auf dem Rathausplatz

Die Sonthofer Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung hat eine Demo für den Klimaschutz am Freitag, 25. März, um 13.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Sonthofen angekündigt. Im Anschluss an diverse Reden folgt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Aktivisten fordern laut Mitteilung etwa ein sofortiges Tempolimit auf Autobahnen, den Stopp von Subventionen fossiler Energien und die Abschaffung der 10H-Regel zum Ausbau von Windenergie. "Wer in dieser Lage Tankrabatte auch für spritschluckende SUV und Raser einführen will, handelt absolut verantwortungslos", sagt Aktivist Felix Lacher. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmer, Masken zu tragen.

Fridays for Future in Kempten: Demozug zum Hildegardplatz

Über ihren Facebook- und Instagram-Account rief auch die Fridays for Future-Ortsgruppe Kempten zu einer Demonstration auf. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 13 Uhr auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum. Von dort aus geht es dann in einem Demonstrationszug zum Hildegardplatz, wo gegen 13.45 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Dafür sind mehrere Reden geplant (unter anderem von der Bewegung „Kempten Muss Handeln“) und auch die „Kari-Tanzgruppe“ soll wieder auftreten. Mit einer Schweigeminute wird außerdem der Opfer des Ukraine-Krieges gedacht. Geplantes Ende der Veranstaltung ist gegen 14.30 Uhr. Im vergangenen Jahr waren über 500 Menschen zu einer Fridays for Future Demonstration nach Kempten gekommen (siehe Bildergalerie unten).

Memmingen: Schilderaktion zum Klimastreik

Die Memminger Ortsgruppe von Fridays for Future veranstaltet anstelle einer Demo eine Schilderaktion. Bereits vor einem Jahr wurden am Stadtpark an der Grimmelschanze 70 Plakate ausgelegt. Diese Schilder mit kreativ gestalteten Sprüchen werden nun am Freitag, 25. März, von 11 bis 15 Uhr am Marktplatz erneut präsentiert. Zur Unterschrift liegt dort auch der Bürgerantrag der Jugendlichen an die Stadt Memmingen aus. Gefordert wird die Berücksichtigung der Klimakrise in allen städtischen Entscheidungen sowie eine jährliche Ausarbeitung und Veröffentlichung der Treibhausgasemissionen der Stadt.

Mindelheim: Fridays for Future Demonstration am Marienplatz

In Mindelheim beginnt laut Aussage der FFF-Ortsgruppe um 14.30 Uhr eine Demonstration am Marienplatz mit einer Kundgebung. Diese soll musiaklisch von der Band „La Canne Carreaux“ begleitet werden. Im Anschluss wird es einen Demonstrationszug durch Mindelheim geben, der am Forum endet

Lindenberg: Demozug durch die Innenstadt

Die Ortsgruppe von Fridays for Future aus Lindenberg (Landkreis Lindau) veranstaltet ebenfalls eine Demonstration. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr am Stadtplatz. Dort ist zunächst ein Bühnenprogramm mit Redebeiträgen geplant. Und das mit ganz konkretem lokalen Bezug: Jemand vom Bund Naturschutz wird sich zum geplanten und umstrittenen Hotel-Projekt am Nadenberg äußern. Anschließend bilden die Teilnehmer einen Demozug und laufen durch die Lindenberger Innenstadt bis zum Hutmuseum. Entsprechende Transparente haben die Organisatoren schon vorbereitet. Sie erwarten rund 70 bis 80 Teilnehmer. Es ist die erste Demo von Fridays for Future in Lindenberg seit fast genau einem Jahr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Beim globalen Klimastreik am 24. September 2021 gingen bereits in vielen Allgäuer Städten Menschen auf die Straße. Hier Eindrücke von der Demo in Kempten.

Bilderstrecke

Fridays for Future: Über 500 Menschen demonstrieren in Kempten