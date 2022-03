Fridays for Future: Hunderte gehen im Allgäu für Klimaschutz auf die Straße

Kempten 250 Teilnehmer - Demo - Fridays for Future ruft an diesem Freitag, 25. März, wieder zum globalen Klimastreik auf. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird am Freitag für Klimagerechtigkeit demonstriert - und für Frieden. "Kohle, Öl, Gas, für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden Tag hunderte Millionen Euro an Putin", schreiben die Organisatoren auf ihrer Website. Deutschland habe sich von Putins Energien abhängig gemacht - Profis hätten gewarnt, aber man habe nicht auf sie gehört.