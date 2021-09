Fridays For Future demonstrieren heute im Allgäu für mehr Klimaschutz

Fridays for Future rufen am Freitag, 24. September, zu Klimastreiks auf der ganzen Welt auf. Wir berichten aktuell von den Veranstaltungen im Allgäu.

24.09.2021 | Stand: 10:24 Uhr

Zu ihren achten weltweiten Klimastreik rufen am heutigen Freitag, 24. September, die Aktivisten von Fridays for Future auf. Geplant sind mindestens 1400 Streiks und Aktionen in über 80 Ländern der Welt.

Klimaschützer wollen auch in Deutschland zwei Tage vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag, 26. September, ein Zeichen setzen und die Menschen für das Thema sensibilisieren. Angemeldet sind mehr als 450 Aktionen in jedem Bundesland.

Auch im Allgäu sind mehrere Veranstaltungen am heutigen Freitag geplant:

In Kempten veranstaltet die Ortsgruppe von Fridays for Future eine Demonstration und Kundgebung. Der Demozug startet um 13 Uhr vor dem Forum Allgäu. Gegen 13.45 Uhr findet am Hildegardplatz eine Kundgebung statt.

In Sonthofen treffen sich die Demonstranten um 13.30 Uhr am Rathausplatz und ziehen mit Fahrrädern durch die Innenstadt. Der Demozug wird gegen 15.30 Uhr mit einer Kundgebung am Rathaus beendet.

In Kaufbeuren ist Treffpunkt um 13.15 Uhr am Zollhäuschen. Im Anschluss geht es durch die Altstadt zur Kaiser-Max-Straße.

In Marktoberdorf beginnt der Klimastreik um 16 Uhr am Hallenbad, die Teilnehmer ziehen zum Marktplatz.

In Füssen findet eine Mahnwache von 8 bis 20.05 Uhr am Stadtbrunnen statt.

In Mindelheim beginnt die Kundgebung zum Klimastreik um 14 Uhr am Marienplatz.

In Legau veranstaltet die Ortsgruppe des Bund Naturschutz Legau-Illerwinkel eine Klima-Mahnwache. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz.

In Isny startet der Demozug um 10.15 am Isnyer Marktplatz und endet mit einer Müllsammelaktion am Skaterplatz.

