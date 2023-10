Sarg vs. Urne: So lassen sich die Allgäuer häufiger bestatten

Die Bestattungskultur im Allgäu verändert sich. Das hat auch Folgen für die Friedhöfe in der Region. Wohin der Trend geht.

24.10.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Die Bestattungskultur ist im Wandel: Die traditionelle Beisetzung in einem Sarg spielt eine immer geringere Rolle. „78 Prozent aller Bestattungen sind heutzutage Feuerbestattungen. Dieser Trend hat längst auch ländliche Regionen wie das Allgäu erreicht“, sagt Bestattungsmeister Michael Schwarz ( Kaufbeuren), zugleich Sachverständiger fürs Bestatterhandwerk.

Auf dem Memminger Waldfriedhof wurden im Vorjahr 504 Personen beerdigt – 385 davon in Urnen, teilt die Stadt mit. Viele Kommunen schaffen eigene Angebote für eine Urnenbeisetzung. Auf dem Waldfriedhof sind das etwa Baumgräber und Urnenrohrsysteme.

Bestattungen im Allgäu: Moderne Grabstätten seien gefragt

Gefragt seien „attraktive, neue und moderne Grabstätten“, sagt der Leiter des Memminger „Amts für Stadtgrün und Friedhöfe“, Michael Koch. Teils entstehen in Gemeinden auch Baumgräber für Urnen außerhalb von Friedhöfen. Gleichzeitig stehen überall auf Friedhöfen Gräber leer, da sie nicht mehr gebraucht werden.

Dies führt oft zu höheren Kosten, die ungenutzten Bereiche müssen gepflegt werden. Meist bleibt keine andere Wahl, als diese Kosten umzulegen. Kommunen sind gehalten, Friedhöfe kostendeckend zu führen. „Gebühren-Erhöhungen für die Hinterbliebenen sind leider oft notwendig. Andererseits werden Friedhöfe immer häufiger nicht nur zur Totenruhe genutzt, sondern auch als Erholungs- und Kulturraum für die Allgemeinheit“, sagt eine Sprecherin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter.

Höhere Friedhofsgebühren in der Region

Die Stadt Füssen erhöhte im Frühjahr ihre Friedhofsgebühren teils massiv. Vor allem bei den immer stärker nachgefragten Urnengräbern. Für einen Platz in einer der Urnenwände zahlte man bisher jährlich 44 Euro – künftig sind es 144 Euro, ein Plus von über 220 Prozent. Bei Grabstätten für Särge wird es dagegen unter Umständen sogar billiger. Die Hinterbliebenen würden die Grabflächen schließlich auch pflegen.

Ähnliche Diskussionen gibt es in weiteren Kommunen. Hinterbliebene ärgern sich aber nicht nur über höhere Gebühren, sondern teilweise auch über die Zustände auf den Friedhöfen. Immer öfter sind Gräber ungepflegt, weil Verwandte sich nicht kümmern können oder wollen. Ein Grab auf die Schnelle aufzulösen, geht jedoch nicht: „Die Ruhezeit für Erdgräber beträgt mindestens zwölf Jahre“, sagt Schwarz.

Flächen auf dem Zentralfriedhof in Kempten geschlossen

Das Gesicht eines Friedhofs zu verändern, beispielsweise indem mehrere frühere Gräber zu einer Grünfläche umgestaltet werden, kann also Jahre dauern. In Kempten wurden bereits vor einigen Jahren Teilflächen im Randbereich des Zentralfriedhofes geschlossen. „Dies bedeutet, dass in den betroffenen Bereichen keine Neubestattungen mehr möglich sind. Das Ziel war dabei die Verkleinerung der Friedhofsfläche und damit einhergehend auch die Vereinfachung der Pflege“, teilte ein Sprecher mit.

Für Bestatter Schwarz ist klar: „Friedhöfe wird es immer geben.“ Doch immer mehr Menschen wünschen andere Formen der Beisetzung. Darauf hat man etwa in Markt Wald (Kreis Unterallgäu) reagiert. Dort wurde im vorigen Jahr ein Naturfriedhof in den Fuggerwäldern eröffnet. Auf knapp vier Hektar stehen etwa 500 potenzielle Bestattungsbäume zur Verfügung.

Die Nachfrage ist groß: „300 Personen haben sich einen Baum als Grabstelle ausgewählt. Etwa 170 Beisetzungen haben stattgefunden“, teilte eine Sprecherin mit. Ein ähnliches Angebot gibt es in Babenhausen. Und ein sogenannter „Friedwald“ soll in der Gemeinde Achberg (Westallgäu) auf einer gut 16 Hektar großen Forstfläche entstehen.

Sarglose Bestattungen für Muslime auch im Allgäu möglich

Auf einigen Friedhöfen im Allgäu sind mittlerweile auch sarglose Bestattungen für Muslime möglich, etwa in Memmingen, Füssen, Immenstadt oder Kempten. Der islamische Glaube sieht vor, dass der Leichnam bei der Bestattung nur in ein Leintuch gehüllt werden darf. Seit April 2021 ist in der bayerischen Bestattungsverordnung festgelegt, dass Erdbestattungen „in einem Leichentuch ohne Sarg aus religiösen und weltanschaulichen Gründen“ zu erlauben sind. Aber nur, „soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen“.

Einige Kommunen haben ihre Friedhofssatzungen dahingehend inzwischen geändert. Teils wird dies auch von Muslimen genutzt. „Gerade, wenn Menschen schon in der zweiten oder dritten Generation hier leben, ist das eine Option. Doch es gibt auch weiterhin viele Muslime, die ein Familiengrab in ihrer Heimat vorziehen“, sagte ein Sprecher eines muslimischen Bestattungsunternehmens unserer Redaktion. In Memmingen gab es im Vorjahr beispielsweise vier muslimische Bestattungen – zwei davon waren sarglos. (mit hs)

