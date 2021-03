Friseure öffnen wieder: Schlange stehen in Memmingen für den ersten Haarschnitt

Haare fallen oder werden gestylt: Nach wochenlanger Schließung dürfen Friseure wieder arbeiten. Zu Besuch bei Innungs-Obermeister Enrico Karrer in Memmingen.

01.03.2021 | Stand: 11:20 Uhr

Seit Montag können Friseure wieder loslegen nach der Corona-Zwangspause seit Dezember. Kunden und Friseure sind erleichtert – die einen, um endlich wieder einen wichtigen Wohlfühlfaktor auf dem Kopf zu haben, die anderen, weil endlich auch wieder Geld in die Kasse kommt und die beschäftigungslose Zeit endet.

Bereits einige Minuten vor dem offiziellen Neustart stehen schon die ersten Kunden vor Enrico Karrers Friseursalon "E&R" am Memminger Schmiedplatz. Einer ist Max Berchtold. Nachdem er am Eingang die Hände desinfiziert hat, schildert er Karrer sein Anliegen: Einen kurzen Sommerhaarsschnitt möchte er. Als der 36-Jährige seinen Hut absetzt ("Ohne den bin ich die vergangenen Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen..."), wird klar, warum er das will.

Schon vor Ladenöffnung stehen Kunden vor Enrico Karrers Friseursalon in Memmingen

Die braunen, leicht gewellten Haare sind recht lang und stehen kreuz und quer - "da half auch keine Pomade mehr, die Wolle muss runter", grinst Berchtold hinter der FFP2-Maske. Karrer bittet ihn ins Eck zum Haare waschen. Das ist zwar auch in Corona-Zeiten nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen. "Das ist für beide Seiten durchaus angenehm", sagt Karrer (33), der vor 13 Jahren seinen Meister machte und seit vier Jahren auch Obermeister der Friseur-Innung bei der Kreishandwerkerschaft Memmingen ist.

„Die Nachfrage ist gigantisch“, sagt Enrico Karrer. Er habe eigens sein Team um zwei Personen erweitert auf jetzt zwei Vollzeit-, zwei Halbtagskräfte und einen Auszubildenden. „Bis Ende März sind alle voll ausgebucht“, freut sich Karrer. Mit seinem Team bestehend aus den Frauen Toni, Nina, Sonja, Azubi Nadine und ihm ist er optimistisch, das Pensum ohne große Überstunden zu schaffen. In wechselnder Besetzung sind sie von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und donnerstags bis 20 Uhr sowie samstags nach aktuellem Stand von 8 bis 15 Uhr im Einsatz. Je nach Dienstleistung schaffen sie etwa 30 Kunden am Tag - maximal sechs können zeitgleich dran kommen. Schwarz-gelbe Klebebänder markieren die Plätze.

Friseur-Innungs-Obermeister Karrer: 350 Anrufe am ersten Termin-Tag

"Als klar war, dass wir wieder öffnen dürfen, haben wir Terminvereinbarungstage gemacht - allein am ersten Tag kamen rund 350 Anrufe und Mails, sieben Stunden habe ich nur am Telefon gestanden", erzählt der Friseur. Auch am ersten Tag nach dem Lockdown klingelt das Telefon munter weiter. "Das tut uns gut", sagt Karrer. Denn die elf Wochen Zwangspause waren psychisch belastend ("da bin ich mental erstmal ganz schön in ein Loch gefallen"), aber vor allem auch finanziell.

"Insgesamt hatten wir mit dem ersten Lockdown 17 Wochen zu." Da sei es wirtschaftlich eng geworden. "Einen Monat hätte ich vielleicht noch durchgehalten..." Da er sein Team auf jeden Fall halten wollte und weiter "guten Lohn für gute Arbeit" zahlen wolle, hat er Kredite aufgenommen und im Februar die Überbrückungshilfe 3 beantragt. "Das ging erfreulich einfach und kurz darauf kam auch eine Antwort. Geld bekommen habe ich allerdings noch nicht." Immerhin habe er bisher von keinen Kollegen gehört, die in die Insolvenz mussten.

Damit das so bleibt, hat er konkrete Forderungen an die Politiker: "Wichtig ist, dass es jetzt nachhaltige Konzepte gibt, damit wir nicht bald schon wieder zu machen müssen!" Es müsse eine klare Perspektive für die Menschen und konkret seine Branche geben. "Da wäre es gut, wenn die Politik sich regelmäßig mit unseren Verbandsvertretern austauschen würde, damit sie aus erster Hand die richtigen Einblicke bekommt." Die Friseure hätten gute Hygiene-Konzepte. "Schließlich geht's ja auch um unsere Jobs."

Nach wochenlanger Schließung: Einbußen in fünfstelliger Höhe

Karrer nutzte die Zwangspause, um seinen Salon weiter aufzuhübschen und sein Team zu schulen. In Hygienemaßnahmen wie Masken, Plastikabsperrungen und Desinfektionsmittelspender investierte er bisher eine vierstellige Summe. Und weil er die wochenlangen Einkommenseinbußen - Karrer spricht von einer fünfstelligen Euro-Summe - irgendwie auffangen muss, hat er die Preise erhöht: Bei den Herren um etwa 15 Prozent, bei den Damen je nach Dienstleistung zwischen 15 und 30 Prozent.

Und was sind die meisten Kundenwünsche beziehungsweise Hauptaufgaben für die Friseure? "Wie ich aussehe - das ist nicht mehr zu ertragen", hätten ihm viele Kunden bei der Terminreservierung gesagt. Er selbst befürchtet, dass er vielen Kundinnen und Kunden "erstmal die verhunzte, selbst reingemachte Haarfarbe wieder ausbügeln" müsse. Kunde Max Berchtold verlässt indess den Salon gut gelaunt, gut frisiert und kann sich nun auch wieder ohne Hut sehen lassen. "Für mich als Braumeister von Herr Max & Frau Hopfen aus Holzgünz ist ein guter Haarschnitt wie die Schaumkrone auf dem Bier!"

Diese Regeln gelten in den Friseurläden: