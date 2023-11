Deutscher Wetterdienst warnt vor Frost im Allgäu - auch im Tal

Die ersten eisigen Nächte stehen an im Allgäu. Autofahrer sollten vorsichtig sein - der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost am Donnerstag.

08.11.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben am Mittwoch amtliche Warnungen vor Frost im Allgäu veröffentlicht. Demnach soll in der Nacht auf Donnerstag Frost auftreten und teilweise bis um 10 Uhr morgens anhalten.

DWD-Warnungen vor Frost im Allgäu - das sollte man beachten

Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 1 von 2. Das bedeutet laut DWD: "Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -3 °C auf." Vor allem Autofahrer, die noch die Sommerreifen am Auto montiert haben könnte die Warnung treffen. Denn Frost kann stellenweise zu glatten Straßen führen. Experten raten "von O bis O" mit Winterreifen zu fahren, also von Oktober bis Ostern. Worauf man dabei achten sollte, erklären Experten hier.

Autofahren bei Frost - Vorsicht walten lassen

Einen ersten Unfall wegen Glätte gab es auch heuer schon im Allgäu. In Halblech hat eine Frau mit ihrem Auto zu schnell beschleunigt und auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Am Auto entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe - die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Bleibt es frostig? Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen

Wegen eines größeren Tiefdruckgebiets mit Zentrum über der Nordsee ströme derzeit kühlere Luft nach Bayern. Auch das Allgäu ist davon betroffen. Trotzdem zeigt sich das Herbstwetter am Mittwoch von seiner sonnigen Seite. Am Donnerstag soll Föhn das Wetter in der Region bestimmen. In den nächsten Tagen bleibt es dann wechselhaft. Während es am Samstag kälter und nasser wird, zeigt sich der Sonntag wohl wieder freundlicher. Die genaue Vorhersage für die nächsten Tage findet man bei unserem 7-Tage-Wetter fürs Allgäu.