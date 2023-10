"Früher hat man sich beim Wandern Zeit gelassen. Heute ist der Berg ein Sportgerät"

Jochen Krupinski ist der dienstälteste Hüttenwirt im Allgäu. Der 72-jährige spricht im Interview über das veränderte Verhalten vieler Wanderer.

Er ist der dienstälteste Allgäuer Hüttenwirt: Jochen Krupinski, 72, hat schon über 50 Bergsommer auf dem Buckel. Vor wenigen Tagen hat er die Mindelheimer Hütte auf 2013 Meter Höhe verlassen und ist mit seinem Team ins Tal zurückgekehrt.

Herr Krupinski, vergangene Woche hat ein Gast einen Hüttenwirt in Obermaiselstein verprügelt. Bei dem Täter soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Häufen sich solche Vorfälle auf den Hütten?

Krupinski: Nein. Das sind absolute Ausnahmen.

Sind Sie auch schon einmal angegriffen worden?

Krupinski (lacht): Das hat noch keiner probiert. Im Ernst: Auf Hütten wurde schon immer gefeiert und das soll auch so bleiben. Aber es gibt klare Regeln. Wenn einer zu tief ins Glas schaut, bekommt er bei mir nix mehr. Ein Hüttenwirt muss seine Gäste im Blick haben. Auf 2000 Metern kann ich nicht eben kurz die Polizei anrufen. Ab 22 Uhr gibt es bei uns ohnehin keinen Ausschank mehr.

Sie sind seit über 50 Jahren Hüttenwirt. Was hat sich verändert?

Krupinski: Sehr viel. Früher war eine Bergtour etwas Besonderes. Da hat mich Zeit gelassen. Diese Freude, die Bewegung, die Aussicht – das hat man sich die Woche über erarbeitet. Heute ist der Berg ein Sportgerät. Viele Leute pressieren richtig hoch. Als ob man nichts mehr Wert ist, wenn man nicht die und die Tour und den und den Klettersteig gemacht – und Fotos davon irgendwo gepostet hat. Das finde ich sehr schade. Das eigentliche Erlebnis kommt viel zu kurz.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Krupinski: Die erlebe ich im Sommer jeden Tag. 70 Prozent der Gäste zücken ihr Handy, sobald sie draußen am Tisch sitzen. Dieses Ding ist ihnen wichtiger als die Aussicht zu genießen oder ins Gespräch zu kommen. Klar, manche benutzen es auch als Uhr. Das verstehe ich ja. Aber muss es denn sein, dass man alles und jeden fotografiert oder in den Bergen gar zum daddeln anfängt?!

Haben Sie schon mal ein Foto gepostet?

Krupinski: Nein. Wozu? Mein Handy brauch ich zum Telefonieren. Nicht als Freizeitmanager.

Ihr Arbeitstag auf der Hütte hat manchmal 16 Stunden. Was ist für Sie Entspannung?

Krupinski: Wenn ich auf meinem Bänkle vor der Hütte in die Berge schauen kann. Was Schöneres gibt es nicht. Manche Gäste können das gar nicht mehr. Einfach so dasitzen. Einmal hat mich einer gefragt, ob mir nicht langweilig würde. Aber das wird es nicht. Das Licht, die Blumen, der Schnee auf den Gipfeln: Jeder Tag ist anders. Und auch jeder Gast ist anders (lacht). Ganz viele sind sehr freundlich und nett. Andere haben verlernt, überhaupt Grüß Gott zu sagen.

Auf der Mindelheimer Hütte gibt es kein offenes WLAN. Halten die Gäste das aus?

Krupinski: Einige sind heilfroh, dass es das nicht gibt. Andere macht das richtig nervös. Einmal – an einem Sonntag – war ein Gast deswegen völlig aufgebracht. Ich hab ihn dann gefragt, weshalb er jetzt unbedingt WLAN brauche. Er meinte: „Ich bin Unternehmer. Ich muss jetzt meinen Angestellten das Gehalt überweisen.“ An einem Sonntag! Ich hab nur den Kopf geschüttelt und ihm erklärt, dass er am besten schnell ins Tal laufen sollte. Das ist eben so bei mir.

Was meinen Sie?

Krupinski: Ich diskutiere nicht mit den Gästen. Das geht auf einer Hütte nicht. Da kommst du in den Wald. Wir geben hier als Team wirklich alles – und wir verwenden ausschließlich regionale Produkte. Manche Dinge gibt es eben nicht. Keine Pommes zum Beispiel. Weil wir keine Fritteuse haben. Und auch keinen Cappuccino. Dafür aber Fair gehandelten Filterkaffe mit Allgäuer Milch.

Ist das Wanderpublikum heute anders zusammengesetzt?

Krupinski: Auf jeden Fall. Früher waren hauptsächlich Männer unterwegs. Heute sind an manchen Tagen deutlich mehr Frauen als Männer da. Und es kommen auch vielmehr Eltern mit Kindern nach oben. Das freut mich besonders. Kinder brauchen gar nicht immer die größten Spielsachen. Die brauchen frische Luft und Natur.

Halten Sie es denn im Winter ohne den Bergblick aus?

Krupinski: Für mich hat das Jahr zwei Hälften. Eine oben auf der Hütte. Eine unten, zuhause in Buchenberg. Beide sind schön. Und ich hoffe, dass ich sie beide noch lange in diesem Wechsel erleben darf.

Zur Person:

Jochen Krupinski ist seit über 44 Jahren Hüttenwirt auf der Mindelheimer Hütte über Oberstdorf. Die Hütte der DAV-Sektion Mindelheim betreibt er mit Lucia Kitzelmann und Rainer Müller. Als Krupinski in den 1980er Jahren dort anfing, wurden pro Sommer rund 2000 Übernachtungen gezählt. Heute sind es - in der zwischenzeitlich erweiterten Hütte - über 10.000.

