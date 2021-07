Sie Engländerin, er Italiener: EM-Finale sorgt für Zoff bei Kemptener Ehepaar

Bei der Fußball-EM 2021 kam es zum Finale zwischen Italien und England. Wieso ein Ehepaar aus Kempten besonders gespannt zum Endspiel nach Wembley schaute.

12.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Am Sonntag steigt um 21 Uhr das Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Italien. Das Spektakel im Londoner Wembley-Stadion werden 60.000 Fans vor Ort verfolgen – trotz Corona. Dazu kommen Hunderte Millionen von Zuschauern an den Bildschirmen auf der ganzen Welt. Auf der Insel herrscht Ausnahmestimmung, denn die Three Lions stehen zum ersten mal in ihrer Geschichte in einem EM-Finale. Und auch in Italien ist die Hoffnung auf den Titel groß. Die Squadra Azzura war erst einmal Europameister – das war 1968.