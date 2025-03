Zurück ins Mittelalter oder doch für die Zukunft planen: 5 Veranstaltungen am Wochenende im Allgäu

Der Fasching mit seinen bunten Umzügen und großen Feiern ist vorbei, es stehen aber weiterhin viele Veranstaltungen im Allgäu an: Eine Ausstellung zur klimaneutralen Zukunft besuchen, in die Zeit des Mittelalters zurückreisen oder gemütlich auf einem Kinderbasar bummeln. All das lässt sich am Freitag und am Wochenende im Allgäu machen. Wo, wann und wie, verraten wir in diesem Artikel.

Nach dem Weltbestseller von Donna W. Cross spielt das Musical „Die Päpstin“ in der Zeit des Mittelalters und erzählt die Geschichte von Johanna, die im Jahr 814 als Tochter einer sächsischen Heidin und eines Dorfpfarrers geboren wird. Sie steht immer wieder vor schwierigen Entscheidungen und setzt sich gegen die gesellschaftlichen Normen durch, um dabei ihr größtes Geheimnis zu wahren. Durch Musik und Tanzszenen sollen die Besucherinnen und Besucher in die Lebensgeschichte der ersten Päpstin eintauchen.

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen spielt das Musical am Freitag, 7.3., um 19.30 Uhr. Am Samstag, 8.3., gibt es zwei Aufführungen um 14.30 und 19.30 Uhr. Am Sonntag, 9.3., eine um 15 Uhr. Tickets können online auf der Webseite des Festspielhauses oder telefonisch unter der Hotline 08362 5077 777 erworben werden.

Icon Vergrößern Dominik und Felix Lang aus Marktoberdorf im Musical "Die Päpstin" im Festspielhaus in Füssen 2025. Foto: Jürgen Schall Icon Schließen Schließen Dominik und Felix Lang aus Marktoberdorf im Musical "Die Päpstin" im Festspielhaus in Füssen 2025. Foto: Jürgen Schall

Der Kinderbasar im Löwensaal in Lindenberg

Mamas und Papas dürften bei den aktuell höheren Temperaturen bereits an die passende Ausstattung für ihre Kinder denken. Wer also auf der Suche nach Frühlings- und Sommerkleidung ist, sollte auf dem Kinderbasar in Lindenberg fündig werden. Auch Umstandsmode, Schuhe, Spielsachen oder Bücher werden angeboten, wie der Veranstalter beschreibt. Auch werdende Eltern sind willkommen.

Im Löwensaal in Lindenberg dreht sich am Samstag alles rund um Babys und Kinder. Auch kleine Leckereien wie Kuchen to go soll es für die Besucherinnen und Besucher geben. Der Erlös der Veranstaltung soll an den Johanniter Kindergarten Regenbogenland gehen. Geöffnet ist der Markt am 8.3. von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere mit Begleitperson gibt es den Einlass eine halbe Stunde früher, um 9.30 Uhr.

Icon Vergrößern Das Foto aus 2023 zeigt das Team, das hinter den Veranstaltungen der Kinderbasare in Lindenberg steckt, (v.l.) Daniela Fritsche, Melanie Brinz und Claudia Zimmermann. Foto: Benjamin Schwärzler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Foto aus 2023 zeigt das Team, das hinter den Veranstaltungen der Kinderbasare in Lindenberg steckt, (v.l.) Daniela Fritsche, Melanie Brinz und Claudia Zimmermann. Foto: Benjamin Schwärzler (Archivbild)

Das Funkenfeuer im Allgäu

Den kalten Winter verabschieden und den kommenden Frühling willkommen heißen - dieser Brauch wird symbolisch mit einem Funkenfeuer überall in der Region zelebriert. Traditionell brennt das Feuer am ersten Sonntag der Fastenzeit, beispielsweise in Füssen oder Marktoberdorf. An vielen Orten findet es bereits am Samstag statt, wie Immenstadt oder Kempten.

Wann und wo genau weitere Flammen aufgehen, finden Sie eine Gesamtübersicht der Allgäuer Funkenfeuer am Wochenende.

Icon Vergrößern Auch in Kempten ist der "Funken" ein Brauchtumsfest. Am ersten Samstag/Sonntag in der Fastenzeit leuchten große Funkenfeuer. Symbolisch wird darin eine Hexe aus Stroh verbrannt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch in Kempten ist der "Funken" ein Brauchtumsfest. Am ersten Samstag/Sonntag in der Fastenzeit leuchten große Funkenfeuer. Symbolisch wird darin eine Hexe aus Stroh verbrannt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Ausstellung: Kreis statt Krise im Hofgartensaal in Kempten

Klimawandel, Nachhaltigkeit und eine Welt ohne Müll: Diese Themen beeinflussen seit langer Zeit den Alltag vieler Menschen. Mit einem Workshops- und interaktiven Ausstellungsprogramm soll ein klimaneutrales Leben für Besucherinnen und Besucher greifbar gemacht werden.

Laut Veranstalter könne man sich dazu von gezeigten Praxisbeispielen und dem Kreislaufprinzip „Cradle to Cradle“ inspirieren lassen. Die Ausstellung findet noch bis zum 29. März im Hofgartensaal am Residenzplatz in Kempten statt, freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Heaven in Hell - Rock aus den 80igern live in der Big Box Kempten

Rockmusik der 80iger Jahre live auf der Bühne erleben - Rockfans können am Samstagabend in der BigBox Kempten zu Classic-Rock Titeln unter anderem von Toto, Queen, Whitesnake und Van Halen feiern. Die Band Heaven in Hell gibt am 8.3. von 20 bis 23 Uhr ein Konzert in der Big Box in Kempten und spielt außerdem eigene Kreationen wie auch Akustik-Versionen von bekannten Rock-Hits.

Der Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets liegen bei 28,80 Euro pro Person und können online oder telefonisch unter der 0831 570 55 1000 erworben werden.

Icon Vergrößern Die Band "Heaven in Hell" will den Rocksound der 80er auf die Bühne der BigBox bringen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Band "Heaven in Hell" will den Rocksound der 80er auf die Bühne der BigBox bringen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)