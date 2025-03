Der kleine Gabriel beweist ein großes Herz

In den vergangenen Tagen gab es viele Schreckensnachrichten. Vieles, was die Stimmung nicht unbedingt nach oben treibt. Dass es dennoch in unserer Region auch in diesen Zeiten kleine Dinge gibt, die Mut machen, hat der fünfjährige Gabriel aus Fischen im Oberallgäu bewiesen: Er hat 250 Euro gesammelt und an die Wärmestube in Kempten gespendet. Und das, weil ihn das Aufeinandertreffen mit einem Obdachlosen einfach nicht mehr losgelassen hatte.

Die Begegnung mit einem Wohnungslosen beschäftigte den Bub

Doch von vorn: Es war noch vor Weihnachten, da besuchte Gabriel mit seiner Familie den Weihnachtsmarkt in Kempten. Dabei sah er in der Stadt einen Mann sitzen, ohne Schuhe und Socken. Der Fünfjährige konnte das nur schwer begreifen, erzählt seine Mutter Andrea Wenisch am Telefon. Er wollte wissen, warum der Mann dort saß. Gabriel und seine Mutter gaben sich ein Versprechen: „Wenn der Mann auf unserem Rückweg dort noch immer sitzt, dann geben wir ihm was.“ Und so kam es, dass sie ihm ein heißes Getränk und einen Essensgutschein brachten.

Für Gabriel war die Begegnung mit dem Wohnungslosen damit allerdings noch nicht abgeschlossen, sagt Mutter Andrea Wenisch. „Das hat ihn nicht mehr losgelassen.“ Als dann sein Onkel Geburtstag feierte und rund 25 Menschen zusammenkamen, packte der fünfjährige Oberallgäuer die Gelegenheit beim Schopf. Er stellte sich vor die ihm zum Großteil fremden Gäste und erklärte ihnen, dass er Geld für arme Leute sammeln würde. So kamen 250 Euro zusammen.

250 Euro von Bekannten gesammelt - und an die Wärmestube gespendet

Weil der Ursprung für die Sammelaktion das Aufeinandertreffen in Kempten war, sollte die Summe auch dort an eine Organisation gelangen. Und so kam die Familie auf die Wärmestube, die vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben wird. Sie ist für jeden geöffnet und bietet unter anderem eine warme Mahlzeit für Bedürftige.

Die Einrichtung freute sich so über den kleinen Gabriel mit dem großen Herzen, dass sie ihn und seine Familie einluden. An eine Spende von einem Kind könne man sich in der jüngeren Vergangenheit nicht erinnern, sagt Daniella Tarkanyi, Assistentin der Geschäftsführung des Kreisverbands Oberallgäu. Für Gabriel sei der Besuch wichtig gewesen. Er sah so, wie den Menschen dort geholfen wird, sagt Wenisch. Übrigens freut sich Gabriel auch, dass über ihn in der Zeitung berichtet wird. Vielleicht, meint er, machen es ihm dann andere nach.