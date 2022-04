Für 10,9 Millionen Euro: Dieses Luxus-Chalet steht in Oberstdorf zum Verkauf

In der Nähe der Breitachklamm in Oberstdorf steht ein Luxus-Chalet für 10, 9 Millionen Euro zum Verkauf. Es ist die aktuell wohl teuerste Immobilie im Allgäu.

29.04.2022 | Stand: 06:04 Uhr

Diese Immobilie sorgt für Gesprächsstoff über die Grenzen des Allgäus hinaus. In Oberstdorf wird ein dreistöckiges Luxus-Chalet für 10,9 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Zu dem neu gebauten Anwesen mit 744 Quadratmetern Wohnfläche (inklusive Pool, drei Terrassen und zwei Balkone) gehört ein 19.000 Quadratmeter großes Grundstück. Die Luxus-Immobilie in Alleinlage ist über eine private Zufahrtsstraße zu erreichen.

Dieses Luxus-Chalet steht für 10,9 Millionen Euro zum Verkauf. Bild: Anbieter via von Poll Immobilien

Fotos zeigen einen Ausblick auf Allgäuer Berge wie den Widderstein oder die Kackenköpfe. Das Objekt befinde sich in "bester Lage von Oberstdorf, direkt angrenzend an das Kleinwalsertal", heißt es in einem Online-Inserat. Und weiter: "Die Söllereckbahn-Talstation und auch die berühmte Breitachklamm sind in erreichbarer Nähe."

Die Nachricht von der wohl aktuell teuersten Immobilie im Allgäu hat sich mittlerweile herumgesprochen. Ein Youtube-Video vom Luxus-Chalet samt seiner vier Schlafzimmer mit jeweils dazugehörigem Badezimmer und seiner Ausstattung mit Designermöbeln und hat über 36.000 Aufrufe. "Das ist eine Wahnsinns-Immobilie im authentischen alpinen Style. So etwas kommt höchstens alle zehn Jahre in den Verkauf", sagt Peer Hessemer, Geschäftsstelleninhaber von "von Poll Immobilien Kempten/ Oberallgäu", dem der Eigentümer das Objekt zur Vermarktung anvertraute.

Doch wer hat das Luxus-Anwesen überhaupt gebaut? Darüber sei Stillschweigen vereinbart worden, sagt Hessemer. Nur so viel will er verraten: "Das Objekt ist als Feriendomizil geplant gewesen." Mit anderen Worten: Der aktuelle Eigentümer oder Eigentümerin dürfte nicht aus dem Allgäu stammen.

Luxus_Immobilie_Allgäu Bild: Anbieter via von Poll Immobilien

Bereits vorher habe es auf dem Anwesen Baubestand gegeben. Die jetzige Anlage sei 2021 fertiggestellt worden und stehe nun für den Erstbezug frei. Fragt sich nur, wer über das nötige Geld verfügt: Zusätzlich zu den 10,9 Millionen würde laut immowelt etwa eine Millionen Euro an Kaufnebenkosten anfallen. Laut Hessemer gibt es bereits ein halbes Dutzend Interessenten. Erste Besichtigungen hätten stattgefunden.

Der Immobilienmarkt in der Region hat zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: So steht beispielsweise ein Schloss im Allgäu für 4, 3 Euro zum Verkauf; eine Berghütte im Oberallgäu wird für 4 Millionen Euro angeboten. Die aktuell wohl teuerste Immobilie in Bayern wird übrigens gerade in Garmisch-Partenkirchen angeboten: 16,5 Millionen werden für einen Luxus-Berghof aufgerufen.