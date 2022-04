"Für den Ernstfall vorsorgen": Mann sucht auf eBay Interessenten für gemeinsamen Bunkerbau im Allgäu

Ungewöhnliche Kleinanzeige auf eBay: Für einen gemeinsamen Bunker-Bau im Allgäu sucht ein Mann Interessenten. Was hat es damit auf sich?

Eine ungewöhnliche Kleinanzeige findet sich auf der Auktionsplattform eBay im Internet: Ein Mann sucht Interessenten für den Bau eines Gemeinschaftsbunkers im Allgäu. Und so lautet seine Begründung: "Wir haben einen Planer gefunden der uns einen Gemeinschaftsbunker im Allgäu zu bauen hilft, für jene die sich vorbereiten möchten. Wenn jede Person 150.000 € als Beitrag zur Erstellung beisteuert, können wir für den Ernstfall vorsorgen."

Für den Beitrag würde ein Bunker mit entsprechender Wasser-Luft- und Stromversorgung gebaut und Verpflegung für ein Jahr organisiert. Als Ort taucht 87435 Kempten auf. Doch wo genau dort ein Bunker entstehen könnte und wer dahintersteckt, lässt die Anzeige offen. Unsere Redaktion schrieb den Verfasser vergangenene Woche an, erhielt bislang aber keine Antwort.

Die am 27. Februar online gestellte Anzeige gibt somit weiter Rätsel auf. Bei einem Aufruf über einen gängigen Browser taucht die Anzeige zwar noch auf, allerdings versehen mit dem Hinweis "nicht mehr verfügbar", auf der ebay-App besteht jedoch bislang (Stand: 19. April, 10 Uhr) weiter die Möglichkeit, sich mit dem Verfasser per Mail in Verbindung zu setzen.

Handelt es sich um ein ernsthaft vorangetriebenes Projekt oder möglicherweise nur um einen "Scherz"? Diese Frage kann wohl einzig und allein der Inserierende beantworten.

Bunker in Deutschland: Nachfrage nach Schutzräumen steigt

Fakt ist: Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar ist auch hierzulande die Nachfrage nach Bunkern groß, wie beispielsweise ntv berichtet. Der Tagesspiegel schreibt ebenfalls, dass die Kriegsangst den Wunsch nach Schutzräumen fördert. So würde ein Berliner Bunkerhersteller von Aufträgen überrannt. Auch im Allgäu fragen sich Menschen, wo sie Schutz suchen könnten. Entsprechende Anfragen gingen bereits in einigen Städten und Kommunen ein.

Bunker im Allgäu: Die wohl größten Anlagen stehen in Memmingerberg

Nach Beginn des Ukraine-Krieges erklärte Kemptens Stadtdirektor Wolfgang Klaus im Interview mit unserer Redaktion dazu: "Schutzbunker in Kempten werden seit der frühen 2000er Jahre vom Bund nicht mehr gepflegt. Der Bund hat sich von dieser Aufgabe zurückgezogen." An anderer Stelle geht er auf die ohnehin nur sehr begrenzten Kapazitäten der alten Anlagen ein: "Wichtig erscheint mir der Hinweis, dass die Bunker auch in früheren Zeiten nicht zur Unterbringung der gesamten Bevölkerung angelegt waren. Wie in anderen Städten auch, ging es vor allem darum, Vertreter der 'kritischen Infrastruktur' dort in Sicherheit zu bringen."

Die wohl größten Bunkeranlagen im Allgäu gibt es auf dem ehemaligen Fliegerhorst Memmingerberg. Sie sind mehrere Turnhallen groß und entstanden Mitte der 1980er Jahren während des Kalten Krieges. Zu Hochzeiten waren am damaligen Fliegerhorst 2400 Soldaten und Zivilbedienstete stationiert. Platz für Zivilisten aus der Bevölkerung, also beispielsweise alte Menschen oder Kinder, war auf der militärischen Anlage allerdings nicht vorgesehen, wie der ehemalige Kommodore Heinrich Schneider erläutert: „In diesen Räumen sollte hochsensible Technik wie Radar- und Navigationsgeräte der Kampfflugzeuge kontrolliert und repariert werden, damit sie wieder Einsätze fliegen hätten können. Daneben gab es Luftschutzbunker unter den Kasernengebäuden.“

