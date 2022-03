Am Alatsee bei Füssen gerieten am Samstag ein Mann und sein Hund in Lebensgefahr. Ein Urlauber rettet den Mann in letzter Sekunde. Wir haben mit ihm gesprochen.

20.03.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Ein 43-jähriger Familienvater hat am Samstag bei einer dramatischen Rettungsaktion am Alatsee bei Füssen einen ins Eis eingebrochenen Mann in letzter Sekunde gerettet. Der Verunglückte, der seinen Hund retten wollte, wurde extreme unterkühlt. Sein beherzter Retter erlitt Schürfwunden an Armen, Beinen und Bauch. Der Hund konnte nur noch tot geborgen werden.