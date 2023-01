„Sogar ein Porschefahrer wollte ein Foto“: Allgäuer „Tankstellen-Queen“ erlebt Medienhype

Mit einem Schlag geriet „Tankstellen-Queen“ Aloisia Osterried aus Füssen in die Schlagzeilen. Was die 85-Jährige seither alles erlebt hat.

03.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mit einem Mal stand sie im Rampenlicht – und das im Alter von 85 Jahren. Nachdem unsere Redaktion im September über „Tankstellen-Queen“ Aloisia Osterried berichtet hatte, die als älteste Tankstellenbetreiberin Bayerns seit über 60 Jahren an der Zapfsäule steht, gab es kein Halten mehr. „Es war unglaublich, was sich danach alles abgespielt hat“, erzählt die Seniorin über den Andrang in ihrem Familienbetrieb in Füssen-Ziegelwies nahe der Grenze zu Österreich.

„In den nächsten Tagen kamen sie von überall, um mir zu gratulieren oder mich zu sehen. Einmal hielt sogar ein schicker Porschefahrer aus der Stuttgarter Ecke und wollte ein Selfie mit mir“, sagt sie schmunzelnd. Damit nicht genug: Ein halbes Dutzend Reporter von allgäu.tv bis hin zu Sat.1 und Bild gaben sich die Klinke in die Hand, um über die außergewöhnliche Allgäuerin zu berichten. Im Vergleich zu Queen Elizabeth fehlen ihr zwar noch ein paar Dienstjahre: Die 2022 verstorbene Monarchin herrschte 70 Jahre und 214 Tage. Doch diese Marke will Aloisia Osterried noch knacken: „Mir geht’s gut. Und solange ich fit bin, pack’ ich in der Tankstelle an“, sagt die „Diesel-Omi“ der Bild-Zeitung.

Tankstellen-Queen auf einmal im Blick der Öffentlichkeit: "Mordsgaudi"

Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und Großmutter von drei Enkelinnen empfand den völlig unvermittelten Sprung in die Öffentlichkeit als „Mordsgaudi“, wie sie erzählt. „Sie glauben gar nicht, was wir hier herin gelacht haben“, schildert sie die lustigen Gespräche. Die einen Kunden sprachen sie als „Ihre Durchlaucht“ an, andere fragten, ob sie nun einen Hofknicks machen oder einen Roten Teppich ausrollen müssten.

"Tankstellen-Queen" Aloisia Osterried hinter der Kasse ihrer Tankstelle bei Füssen-Ziegelwies. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Nichts dergleichen sei vonnöten, antwortete die „Tankstellen-Queen.“ Denn: „Ich bin wie ich bin. Daran hat sich auch durch den neuen Spitznamen nichts geändert.“ Erfunden hatte den übrigens ein langjähriger Lieferant mit Blick auf die „eiserne Regentschaft“ von Aloisia Osterried.

Zapfsäule und Herd - Aloisia Osterried hält sich mit Kochen und Arbeit jung

Die Tankstelle hat sie zwar längst an ihren ältesten Sohn überschrieben. „Aber Chefin ist die Mama immer noch“, sagt der 60-jährige Franz Osterried. Das gilt übrigens auch am heimischen Herd. Aloisia Osterried kocht für ihr Leben gerne. Über die Feiertage gab es zum Beispiel Rehkeule, Spätzle mit Salat und Preiselbeeren. Gutes Essen nennt sie auch als einen der Gründe für ihre Fitness. „Bei mir gibt es keine Fertigpackungen!“, stellt sie klar.

Auch die Arbeit wirke sich positiv aus. „Ich hab’ meinen Rhythmus und komme jeden Tag unter die Leut’. “ Das soll auch in diesem Jahr so bleiben. Aloisia Osterried blickt den kommenden zwölf Monaten allen globalen Krisen zum Trotz gelassen entgegen. „Ich hab’ schon so viel erlebt. Da kommen wir schon durch“, prophezeit sie am Telefon und lacht optimistisch. Lang lebe die Tankstellen-Queen.