"Jeder kann vorbeikommen" - Ärzte in Füssen organisieren selber 1000 Corona-Impfungen für Sonderimpf-Aktion

Mediziner aus dem Füssener Raum haben selbst Vakzine für eine Aktion am Wochenende organisiert. Jeder habe die Chance ohne Termin dranzukommen, versprechen sie.

Es ist eine Initiative von Medizinern, die ganz ohne Hilfe der Politik vonstatten ging. Und das macht sie bemerkenswert: Unter Federführung des Füsseners Dr. Christian Stenner haben die Ärzte fürs Wochenende rund 1000 Dosen des Moderna-Impfstoffs organisiert. „Egal, ob Booster, Erst- oder Zweitimpfung – jeder kann vorbeikommen“, sagt Stenner. Gemeinsam mit sechs weiteren Kollegen wird er am Samstag die Vakzine verabreichen.

Sonderimpfaktion in Füssen: 1000 Mal Moderna für über 30-Jährige

Während Bürger in den offiziellen Impfzentren der Landkreise zur Zeit bis weit in den Januar hinein warten müssen, besteht damit schon am Samstag für viele die Chance auf einen Termin.

Stenner, Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Füssen, hatte noch in der Vorwoche in einem Gespräch mit unserer Zeitung mangelnde Impfstoff-Lieferungen beklagt. Sogar feststehende Termine seien deshalb abgesagt worden.

Mediziner aus Füssen haben sich bei Bestellung des Impfstoffs zusammengetan

Offenbar hatte Stenner mit seiner Kritik Erfolg. Oder er hat zumindest Widerhall gefunden. Denn im Laufe dieser Woche ist es gelungen, viel des „Spikevax“ genannten Stoffs zu organisieren. „Möglich gemacht hat das die Tatsache, dass Fachärzte aus Füssen, die nicht impfen, für andere Kollegen mitbestellt haben“, sagt Stenner.

Es bestehe ausdrücklich „kein politischer Background“ – die Aktion sei für die Bevölkerung gedacht und diene dazu, den Menschen jetzt noch vor Weihnachten ein (erneutes) Impfangebot zu machen.

Begonnen wird am Samstag ab 10 Uhr (Termine siehe unten). Gedacht ist die Impfaktion für alle Personen über 30. „Auch Bürger, die bislang mit Biontech geimpft wurden und sich jetzt boostern lassen wollen, brauchen keine Bedenken zu haben“, sagt Stenner. Es gebe Studien, die belegen, dass der Schutz „mit Moderna oben drauf“ sogar noch besser sei.

Die Sonderimpfaktion in Füssen am Samstag könnte Vorbild haben für andere Orte

Aus dem Füssener Rathaus war am Mittwoch zu erfahren, dass das Füssener Modell bereits in anderen Städten zur Umsetzung diskutiert werde.

Die verantwortlichen Ärzte hoffen nun auf eine große Resonanz. „Meine Praxishelferinnen kommen schon anderthalb Stunden früher, um die Spritzen aufzuziehen“, sagt Stenner.

Mit Plakaten unter dem Motto „Save Christmas – sichere Weihnachten“ wollen die Mediziner in den kommenden Tagen noch einmal die Werbetrommel rühren.

Hier wird in Füssen am Samstag ohne Termin geimpft:

Füssen

Praxis Dr. Langer, Welfenstraße 24, Samstag von 10 bis 14 Uhr

Praxis Dr. Markus, Kaiser Maximilian Platz 3, von 10 bis 15 Uhr

Praxis Dr. Stenner, Bahnhofstraße 12, von 12 bis 16 Uhr

Praxis Dr. Mooser, Schrannengasse 15, von 10 bis 14 Uhr

Schwangau

Praxis Dr. Fieß/Rehm, am Jürgenfeld 12, von 10 bis 14 Uhr

Halblech

Praxis Dr. Karg, Forggenseestraße 15, 10 bis 14 Uhr

Hopfen

Praxis Dr. Heel, Uferstraße 5, von 10 bis 16 Uhr

