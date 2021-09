"Bürgermeister noch nicht begriffen, wie Klimaschutz funktioniert" - ÖDP kritisiert Parkaktion

Die Stadt Füssen ermöglicht es ihren Einwohnern und Gästen in dieser Woche kostenlos zu parken. Kritisiert wird das von der ÖDP vor allem aus einem Grund.

22.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Scheinbar hat der Bürgermeister noch nicht begriffen, wie Klimaschutz funktioniert“, sagt Helmut Scheel. Hintergrund für die Kritik des ÖDP-Ortsvorsitzenden an Füssens Rathaus-Chef Maximilian Eichstetter ( CSU) ist eine Aktion in dieser Woche, bei der Nutzer einer Park-App in Füssen kostenlos Stellplätze nutzen können.

ÖDP: Lieber für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel animieren

„Während andere Kommunen eine Initiative der EU aufgreifen und die European Mobility-Week (bis 22. September) mit allerlei Aktionen feiern, um die Bürger zum Umsteigen auf umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu animieren, lädt Herr Eichstetter alle Autofahrer nach Füssen ein“, kritisiert Scheel. Um die Folgen dieser Park-App-Werbeaktion abzumildern, fordert Scheel den Öffentlichen Nahverkehr von und nach Füssen mindestens ebenfalls eine Woche lang kostenlos anzubieten.

Damit könnte die Stadt Füssen aus ÖDP-Sicht zeigen, dass ihr der Nahverkehr mindestens genauso am Herzen liegt wie der Individualverkehr. (Lesen Sie auch: Wir die Zufahrt zum Badeplatz Roßhaupten gesperrt?)

So kann man in Füssen mit der App parken

In Füssen können Autofahrer ihren Parkschein an kommunalen Parkplätzen über das Smartphone lösen. Benötigt wird dazu lediglich die kostenlose Parkster App. Die Bezahlung der Parkgebühren erfolgt auf monatliche Sammelrechnung. Alle Parkplätze, auf denen in Füssen mit dem digitalen Parkschein geparkt werden kann, sind gut sichtbar mit dem grünen Parkster Logo beschildert. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein.