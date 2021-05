Hotels in Füssen und im Ostallgäu dürfen zu Pfingsten öffnen. Viele Gastgeber tun das aber nicht. Warum das so ist und was das für den Einzelhandel bedeutet.

19.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Hotels dürfen ab Freitag in Füssen und im Ostallgäu wieder öffnen, viele tun es aber trotzdem nicht. Zu groß ist die Unsicherheit, zu ungewiss der weitere Verlauf der Inzidenz. Mit im Boot sitzen die Einzelhändler, die auf die Rückkehr der Touristen in die Stadt warten.