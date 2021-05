Kämmerer Bernert stellte dem Gemeinderat den aktuellen Haushalt vor. Die schuldenfreien Jahre sind vorbei. Welche Projekte zu Buche schlagen

Von Gwendolin Sieber

28.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die schuldenfreien Jahre sind erst einmal vorbei – das wurde während der Haushaltsberatung in der vergangenen Gemeinderatsitzung in Prem deutlich: Als Puffer plant die Verwaltung einen Kredit in Höhe von 1,3 Millionen Euro ein. Die Gründe für die Verschuldung: Unter anderem die Erschließung des Baugebietes „Mühlfeld II“, ein Traktor für den Bauhof und der Breitbandausbau.