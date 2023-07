130 Jugendliche üben im Festspielhaus Füssen - auch fürs Leben

"Ludwigs Musical Academy" unterrichtet Nachwuchs in Gesang, Tanz und Schauspiel. Mit dm Musical "Wemmicks" zeigen die Kinder und Jugendlichen ihr Können.

Die Darstellenden proben ihre Einsätze, suchen das Kreuz auf der Bühne, das ihre Position markiert, die Regie ruft nach Requisiten, die Beleuchtung wird nachjustiert – Probenarbeit fast wie immer auf der großen Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen. Das „fast“, das aus der Reihe fällt, sind die sehr jungen Gesichter der Darstellenden. Nicht Jan Ammann, Misha Kovar oder andere Stars proben ein neues Musical, sondern die, die vielleicht in ihre Fußstapfen treten. 130 Kinder und Jugendliche bereiten sich auf Aufführungen des Musicals „Wemmicks“ vor. Sie alle besuchen „Ludwigs Musical Academy“.

"Hätte nicht gedacht, dass es so einschlägt"

Seit September 2018 gibt es diese Bühnenschule am Festspielhaus, künstlerische Leiterin ist Stefanie Gröning. Die ausgebildete Musicalensembleleiterin und Tanzpädagogin ist 2016 nach Füssen gekommen, wo sie als Darstellerin in vielen großen Rollen und als Choreographin wirkt. „Die Arbeit mit Kindern ist etwas besonders“, sagt Gröning, die bereits an ihrer früheren Wirkungsstätte in Stuttgart unterrichtet hatte. In Füssen stimmte Festspielhaus-Inhaber Manfred Rietzler zu, und so konnte die Academy starten. Und das tat sie sehr erfolgreich, wie die 31-Jährige sagt: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut einschlägt.“ Bis zu anderthalb Stunden Anfahrt etwa aus München oder vom Bodensee nehmen Kinder und Jugendliche in Kauf, um jeweils drei Stunden pro Woche von den Profis des Festspielhauses in Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtet zu werden. 250 Kinder und Jugendliche haben die Academy bereits besucht. „Die Möglichkeit, mit Profis auf der großen Bühne zu stehen, ist für die Kinder etwas ganz Besonderes“, hat Gröning beobachtet. Tatsächlich müsse die Motivation zum Singen, Tanzen und Schauspielen von den Kindern und Jugendlichen ausgehen: „Wenn nur die Eltern das wollen, funktioniert es nicht.“

Auf dem Weg zur Profi-Karriere

Wie viele Academy-Besuchende später Bühnenprofis werde, ist offen. Felix Lang hat das auf jeden Fall vor. Der 14-jährige Marktoberdorfer ist seit Anfang an in der Academy dabei und sagt heute: „Das war eine meiner besten Entscheidungen.“ Als kleiner Ludwig in Ludwig2, junger Johannes in der Päpstin sowie Ferdinand und Jimmy im Zeppelin-Musical stand er bereits auf Bühne und will nach Abschluss von Realschule und Fachoberschule am Konservatorium in Wien studieren: „Das hat mir William Cohn empfohlen“, erinnert der Neuntklässler an dem im vergangenen Jahr verunglückten Bühnen- und Fernsehstar. Schon sein Leben lang, seit ersten Auftritten im Kindergarten und im Schultheater, wolle er auf die Bühne: „Da hat man so viel Spaß, lernt neue Leute kennen und kann mit anderen interagieren.“ Gesang, Tanz und Schauspiel seien ihm gleich wichtig: „Auf der Bühne braucht man immer das Gesamtpaket.“ Deshalb unterrichtet die Musical-Academy auch alle ihre Schützlinge in allen drei Sparten.

Selbstbewusster bei Referaten

Im Gegensatz zu Felix ist Romy Amberg noch nicht so sicher, was sie später einmal macht. Auch die 13-Jährige aus dem Füssener Stadtteil Hopfen am See ist seit Anfang an in der Academy dabei. Über ein Casting für die kleine Johanna war sie zum Musical gekommen und hat bereits in mehreren Rollen auf der Bühne gestanden. „Es macht fröhlich, macht Spaß“, beschreibt die Siebtklässlerin vom Gymnasium Füssen ihre Motivation. Und falls sie später kein Bühnenprofi werden sollte, hat sie viel für das Leben gelernt. Wie man auf der Bühne zum Beispiel das ganze Drumherum ausblendet. Das bestätigt Academy-Leiterin Gröning: Hält einer ihrer Schützlinge in der Schule zum Beispiel ein Referat, tritt er gleich viel sicherer und selbstbewusster auf.

Vorstellungen für Schulen

Dass man sich und seine Talente nicht verstecken muss, sondern sie stolz präsentieren und in die Welt hinaus tragen darf, das ist auch die Botschaft des Musicals „Wemmicks“, das die Kinder und Jugendlichen bereits seit Januar proben. Für die Wemmicks, ein Volk von Holzfiguren, produziert Modezar Cesario pompöse Kleider, doch Punchinello reagiert allergisch auf den Stoff. Von Schnitzmeister Eli erfährt er schließlich, wer Cesario wirklich ist. Neben den Schulveranstaltungen, für die 2600 Tickets verkauft wurden, stehen zwei öffentliche Veranstaltungen auf dem Programm: Am Montag und Dienstag, 24. und 25. Juli, beginnen jeweils um 17 Uhr Vorstellungen im Festspielhaus in Füssen.

Tickets (ab 19 Euro) gibt es hier und hier. Informationen über die Musical-Academy hier.