Die ersten Pläne zum großen Umbau der Mittelschule in Pfronten stehen fest. Sie soll moderner werden und Platz für die Schüler und ihre Kreativität bieten.

03.08.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Große Veränderungen stehen an für die Mittelschule Pfronten. Eine neue Fassade, modernere Klassenzimmer und ein umstrukturiertes Außengelände werden dort in Zukunft entstehen. Geplante Kosten: Knapp 15 Millionen Euro – die Gemeinde will Förderungen beantragen. Die Pläne für die umfassenden Baumaßnahmen wurden bei der Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Mitte 2023 soll die Fassadensanierung starten.