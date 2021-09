23 Kilogramm Kokain in Auto am Grenztunnel Füssen gefunden

Etwa 23 Kilogramm Kokain hat die Polizei bei einer Kontrolle in einem Auto auf der A7 am Grenztunnel Füssen gefunden. Der 41-jährige Fahrer wurde festgenommen.

29.09.2021 | Stand: 17:59 Uhr

23 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert im Millionenbereich haben Beamte der Grenzpolizei Lindau und der Grenzpolizei Pfronten in einem Wagen auf der A7 vor dem Grenztunnel Füssen sichergestellt. Die Drogen waren auf mehrere Pakete verteilt und in einem eingebauten Schmuggelversteck untergebracht. Der 41 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ Haftbefehl.

23 Kilo Kokain im Auto geschmuggelt: Polizei findet eingebautes Versteck im Kofferraum

Die Polizisten hatten den Mann am Dienstag nahe Füssen kontrolliert. Im Rahmen der Schleierfahndung schauten sie sich den Wagen genauer an. Im Kofferraum entdeckten sie schließlich das eingebaute Versteck. Darin befanden sich die etwa 23 Kilogramm Kokain und Bargeld.

