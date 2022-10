Konzert in der Alpspitzhalle: Euregio Blasorchester begeistert Publikum

Das Euregio Blasorchester feiert mit der Euregio Via Salina ihren 25. Geburtstag in Nesselwang. Zusammenarbeit zwischen Allgäu, Außerern und Tirol.

07.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein grenzüberschreitendes Geburtstagsgeschenk machte das Euregio Blasorchester (EBO). Zum 25-jährigen Bestehen der Euregio Via Salina, die sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Allgäu, dem Außerfern und Vorarlberg auf die Fahnen geschrieben hat, spielten die 65 Musikerinnen und Musiker in der Nesselwanger Alpspitzhalle vor einem voll besetzten Saal, nachdem das gleiche Konzert am Vortag bereits im Hirschegger Walserhaus über die Bühne gegangen war.

Spenden für das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung

Am Tag der Deutschen Einheit wurde wiederholt an dieses Ereignis und die momentane Krisensituation erinnert. Nach mehrmaligen Ovationen im Stehen spendeten die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ausgang für den Allgäuer Hilfsfonds und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung.

Euregio-Projektleiter Simon Gehring hieß eine lange Reihe prominenter Besucher willkommen. Die Euregio-Präsidentin Indra Baier-Müller, Landrätin des Oberallgäus, konnte das Konzert eröffnen, das der Dirigent Professor Johann Mösenbichler leitete.

Mösenbichler hatte es erneut geschafft, rund 65 Blasmusikanten aus dem Allgäu, dem Tiroler Außerfern und der Region Kleinwalsertal/Bregenzerwald zu einer wohlklingenden Einheit zusammenzufassen. So konnte das Publikum aus ehemaligen Euregiofunktionären ein aufmunterndes Konzert genießen.

Flötistin Biggi Ostermeier moderierte in gewohnt charmanter Weise den musikalischen Verlauf, dessen Ablauf einmal mehr von Mösenbichler überragend gestaltet worden war. Schlagkräftig gestaltete Schlagzeuger Manuel das Eingangsstück. Er hämmerte auf einen eigens mitgebrachten Amboss ein, bis er leicht ins Schwitzen geriet.

Lesen Sie auch

Blasmusik Ein Neuanfang, der Freude bereitet

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Die „Lustigen Weiber von Windsor“ mussten anschließend ihren Sieg über die Männerwelt ausgiebig auf dem Marktplatz betratschen. Nach einer „Suite for Band“, in einer Art amerikanischem Galopp, folgte eine kleine politische Andeutung. Das „Yorkshire Ballet“, im Stil eines Volksliedes komponiert, führte auf eine Reise mit sanftem Klangbild, „durch ein Land, das leider unser Europa verlassen hat“, wie der Dirigent leise anmerkte.

Abseits von tierschützerischen Gedanken ließ ein sinfonisches Stück einen Stierkampf musikalisch aufleben. Die lange Corrida begleiteten die Musikerinnen und Musiker zusätzlich mit Trillerpfeifen und rhythmischem Klatschen.

Den „Vorhang auf“ machte das EBO bei einem Werk im Stil eines Theaterstücks. Dessen sechs Abschnitte boten neben anderem Fanfarenklänge auch lateinamerikanische Rhythmen.

Erste Zugabe kommt von Schwangauer Pedro Pumar Lomba

Die erste Zugabe spielte als Solist der in Schwangau lebende Spanier Pedro Pumar Lomba. Auf seinem Euphonium intonierte er die Melodie „Over the Rainbow“, die Mösenbichler mit dem Kommentar versah: „Wir müssen wieder mehr zuhören, dazu ist die Musik hervorragend geeignet!“ Als zweite Zugabe hatte der Maestro den Oberallgäuer Kaisermarsch von Johannes Guggenmos präsentiert. Beide Male spendeten die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer im Stehen Applaus.

Das Euregio-Konzert im nächsten Jahr wird am Sonntag, 8. Oktober 2023 im Füssener Festspielhaus stattfinden. Hieran wird sich der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) beteiligen, wie der ASM-Bundesdirigent Thomas Hartmann bereits jetzt zu berichten wusste.

Schließlich wird das Schwäbische Jugend-Blasorchester (SJBO) von Dr. Verena Mösenbichler-Bryant dirigiert. Mit der Tochter von Johann Mösenbichler schließt sich dann ein musikalischer Kreis.