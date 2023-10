Besucher schwelgen in Erinnerungen: 30 Jahre Kindergarten Sonnenstrahl Buching

Kinder und Betreuerinnen des Kindergartens Sonnenstrahl Buching feiern mit Gästen das langjährige Bestehen der Einrichtung. Viele Erinnerungen werden wach.

10.10.2023 | Stand: 15:23 Uhr

„Besucht uns mal im Kindergarten,“ sangen die Kinder und das durfte man wörtlich nehmen: Denn seit 30 Jahren gibt es den Kindergarten Sonnenstrahl in Bayerniederhofen. Das war Anlass für eine große Feier. „Es ist ein Fest der Freude, der Reflektion und der Dankbarkeit“, sagte Bürgermeister Johann Gschwill.

Er bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz, wodurch das erst möglich gewesen sei. Ebenso galt der Dank den zahlreichen Helfern vom Trachtenverein „Hochplatte“, die die Bewirtung übernahmen, und an die Jugendkapelle, die sich um die musikalische Umrahmung kümmerte. „Ein 30 Jahre alter Kindergarten hätte vieles zu erzählen“, sagte eine lächelnde Leiterin Franziska Fischer und betonte: „Jedes Kind hier ist besonders und wird so von uns auch angenommen“, denn das sei einer der wichtigen Punkte im pädagogischen Konzept.

Kinder im Kindergarten Sonnenstrahl Buching singen ein Lied

Dazu passend stimmten die Kinder gemeinsam das Lied „Alle Kinder haben Träume“ an und führten mit ihren Kindergärtnerinnen einen Tanz mit bunten flatternden Kreppbändern auf. Auch ein mit allen Besuchern gesungenes Geburtstagslied durfte nicht fehlen. Danach konnten die Gäste, bei denen vom kleinen Baby bis zur Uroma alle Altersgruppen vertreten waren, den Kindergarten selbständig erkunden, sich Führungen anschließen oder am Losstand versuchen, einen der von örtlichen Unternehmen gesponserten Gewinne zu ziehen. Daniela und ihre Kolleginnen vom Elternbeirat verkauften Kuchen, halfen beim Kinderschminken und zauberten abwaschbare Glitzer-Tattoos auf kleine Kinderhände. Es gab eine Popcornmaschine, an der Christina und Sandra alle Hände voll zu tun hatten. Und im Flur des Hauses wurde ein großer Tisch aufgebaut, wo viele Ordner lagen, die Bilder aus den Jahren seit der Eröffnung zeigten.

Ehemalige denken an ihre Zeit im Kindergarten zurück

Einige der jüngeren Besucher entdeckten alte Kinderfotos von sich und schmunzelten bei den Erinnerungen. Lena (19) und Anna (22) erinnerten sich dabei an ihre Zeit in der Mäusegruppe zurück. Lena spielte damals am liebsten im kleinen Holzhüttchen im Garten und Anna gefiel, als man einmal ein großes Tipi aufgebaut hatte. Und Sabine (59) aus Buching, die selbst schon Oma ist, dachte zurück an die Zeit, als ihre eigenen Kinder noch den damals provisorisch eingerichteten Kindergarten besuchten, bevor der neue gebaut wurde. Zum Abschluss versammelten sich die Besucher alle noch einmal draußen vor dem Kindergarten und der Nachwuchs des Trachtenvereins durfte sein Können mit einem Auftanz zeigen. Pfarrer Georg Guggemos erinnerte in einer kleinen Segensfeier daran, dass hier viele unterschiedliche Kinder zueinander fänden und er bat darum, dass der Kindergarten Sonnenstrahl „immer ein Ort des fröhlichen Spielens“ bleiben dürfe. Mit einem Lied verabschiedeten sich die Kinder und ihre Betreuerinnen vom schönen Fest.