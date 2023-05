Nachverdichtung: Hier entstehen in Füssen 30 neue Wohnungen

In Füssen wird nachverdichtet: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben errichtet dort drei Mehrfamilienhäuser. Zuvor waren Stellplätze Thema.

06.05.2023 | Stand: 07:46 Uhr

Nun sei es so weit, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) während der Sitzung des Füssener Bauausschusses. Nach mehreren Bauvoranfragen und vielen Änderungen gebe es jetzt eine finale Version. Im Füssener Westen in der Froschenseestraße soll nördlich der Allgäu-Kaserne nachverdichtet werden: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will dort drei Wohnblöcke errichten und insgesamt 30 Wohnungen bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.