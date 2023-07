"Wer bremst, verliert!": Knapp 40 Teams traten in Füssen bei den Sporttagen in die Pedale

Sportler aus Füssen verausgabten sich beim Radrennen der diesjährigen Stadtolympiade. Eines der Mottos: „Nicht Letzter werden."

15.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zum allerersten Mal bei den Füssener Sporttagen dabei, hat das Damenteam „Ab in den Süden“ beim Radfahren Spaß gehabt, obwohl die jungen Frauen aus Roßhaupten beim Wettbewerb in dieser drittletzten Mannschaftsdisziplin am Ende des Klassements landeten. Und das, obwohl ihr Ziel für diesen von vielen Stadtolympioniken gefürchteten Wettbewerb nach übereinstimmender Meinung vorher noch gelautet hatte: „Nicht Letzter werden.“

Stadtolympiade Füssen: 5,6 Kilometer von Hopfener Dreieck zum Hopfensee radeln

Gefürchtet deshalb, da die 5,6 Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel beim „Sportstudio Füssen“ im Hopfener Dreieck den Sportlern mit ihren anstrengenden Anstiegen auf dem Weg zum Ortseingang von Hopfen am See und zurück jede Menge Kraft und Kondition abverlangt. Mehrere Olympioniken gingen unmittelbar nach dem Rennen erschöpft zu Boden, wo sie von den Zuschauern am Straßenrand großes Lob für ihre engagierten Tritte in die Pedale bekamen. Vom Publikum teilweise leidenschaftlich und laut mit den Worten „Auf geht´s“, „Komm, drück rein“ oder „Zieh, zieh“ angefeuert, legten sich so neben den 17 Damenteams auch 24 Herrenmannschaften mächtig ins Zeug, um Punkte für die Gesamtwertung der Stadtolympiade zu sammeln.

Diese Teams schnitten in Füssen beim Radrennen gut ab

Und während laut Franziska Helmer und ihre fünf Kolleginnen vom Team „Dynamo Schwangau“ die Devise „Wer bremst, verliert“ galt, schnitten in der Damenkonkurrenz die Teams „Tequila“, „Studio Fehla“ und „Mucho Gusto“ am besten ab, die die ersten drei Ränge belegten.

Dies gelang bei den Herren dem „Team Carnaby“, das das Rennen in der schnellsten Zeit vor „Joga Bonito“ und der drittplatzierten Equipe „Energie Kotzbus“ hinter sich brachte. Sie benötigten etwas mehr als 31 Minuten.