Kindergarten endlich erweitert: 3,5 Millionen Euro-Projekt in Schwangau ist fertig

Die dringend benötigte Erweiterung des Kindergartens St. Tosso ist geschafft. Nun folgt die Sanierung des Bestandes und des Außenbereiches.

08.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In Schwangau sind zwei größere Projekte fertiggestellt worden: Die Erweiterung des Kindergartens St. Tosso ist ebenso geschafft wie die Sanierung der benachbarten Grundschule. Daher lud Bürgermeister Stefan Rinke alle Beteiligten zum Hebauf ein. Mit einem traditionellen Richtfestspruch übergaben die Zimmermänner der Firma Schneidberger das Gebäude an die Gemeinde. Pfarrer Georg Guggemos übernahm die Segnung des Neubaus und wünschte sowohl den Kindern als auch dem Personal „fröhliches Spielen und Lernen“. Es sei eine gelungene Heimstätte für den Nach-wuchs entstanden, so der Pfarrer.

Schwangau investiert in den Kindergarten 3,5 Millionen Euro

Insgesamt liegen die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens bei 3,5 Millionen Euro. Eigentlich sollte der Bau bereits vor über einem Jahr fertig sein. Die Pläne verzögerten sich allerdings – unter anderem weil ein Förderbescheid fehlte. Stefan Rinke dankte allen Beteiligten für den gelungenen Neubau und stellte die gute Zusammenarbeit mit den Firmen und dem gemeindlichen Personal heraus. „Jeder einzelne hat sich für das Projekt eingesetzt, es ist toll gelaufen“, lobte der Bürgermeister. In seiner Ansprache gab er einen kurzen Überblick über die beiden Projekte.

Die Sanierung der Grundschule konzentrierte sich auf drei Themen: Es wurde eine zentrale Lüftungsanlage eingebaut, in die Digitalisierung investiert sowie Akustikdecken für eine Reduzierung des Lärmpegels angebracht. Die tatsächlichen Baukosten lagen bei 950.000 Euro, 50.000 Euro geringer als vorab geschätzt. Der Erweiterungsbau am Kindergarten sorgt für ausreichend Platz, um dem Bedarf an Betreuungsplätzen in der Schlössergemeinde zu decken.

Derzeit werden in Schwangau 107 Kinder in vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen betreut. Das geschätzte Investitionsvolumen liegt insgesamt bei 3,5 Mio. Euro, „mit den bisher vergebenen Aufträgen liegen wir gut im Plan“, sagte Rinke. „Im nächsten Schritt wird der Bestand saniert, die Ausschreibungen dazu laufen bereits und als abschließende Maßnahme folgt die Instandsetzung und Erweiterung der Außenanlagen.“ Besonders erfreulich sei, dass bei beiden Projekten etwa 90 Prozent der Aufträge an regionale Firmen aus Schwangau und Umgebung vergeben werden konnten. Die Schwangauer Funkenfeurer überreichten dem Kindergarten eine Spende in Höhe von 800 Euro.

St. Tosso: Kindergartenleiterin in Schwangau ist zufrieden

„Wir freuen uns sehr über die wundervollen, hellen Räume, die wir vor Kurzem bezogen haben“, sagte Kerstin Rohde. Die Kindergartenleiterin berichtet von lachenden und glücklichen Kindern, die nun ausreichend Platz haben, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. Denn zusätzlich zu jedem Gruppenraum wurde ein Funktionsraum installiert. Rohde lobt beim Neubau die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Planer und Kindergarten, „wir wurden in alle Planungen einbezogen, das ist toll und keinesfalls selbstverständlich.“ Außerdem bedankte sie sich bei ihrem Team, das die einjährige Bauzeit gut gemeistert und stets flexibel und rücksichtsvoll gehandelt hat. Ein großer Dank gilt auch den Kindern und Eltern, die die teilweisen Einschränkungen verständnisvoll getragen haben. Rohde freut sich nun auf die Sanierung des Bestands. Da die Lehre von Sebastian Kneipp in der Kita eine wichtige Rolle spielt, wird ein Kneipp-Raum eingerichtet, in dem den Kindern Wasseranwendungen nahe gebracht werden. Die bisherigen Außenanlagen werden erweitert und sollen ebenfalls dieses Jahr fertiggestellt werden.