4 Jahreszeiten neu vertanzt: Tänzerinnen treten in Füssen auf.

21.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

"Lebe deinen Traum"- unter diesem Motto hat das Musical "Dream King", das vor kurzem Premiere feierte, viel Applaus im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen geerntet. Und genau dort, auf der großen Bühne am Forggensee, wird am Frteitag, 27. Oktober, für zwei junge Frauen ein ganz besonderer Traum war: Anna Martens und Alina Groder bringen ihre erste eigene Choreografie eines modernen Tanzkonzepts auf die Bühne: „Die neuen 4 Jahreszeiten – neu vertanzt" haben sie ihren Auftritt überschrieben. Die Vier Jahreszeiten wurden ebenso neu vertont, denn die Fassung des britischen Komponisten Max Richter hat einem der beliebtesten Werke Antonio Vivaldis ein frisches, einprägsames Kleid verpasst.

Neuer Zugang in die Welt der Tanzmagie

Groder und Martens wollen ihrem Publikum somit ein stimmiges Gesamtkunstwerk aus klassisch-zeitgenössischer Musik (vom Band) und einem auf die große Festspielhausbühne maßgeschneiderten modernen Tanzerlebnis präsentieren. „Wir freuen uns schon jetzt auf den Oktober und sind dankbar für die Chance, die uns auf dieser großartigen Bühne im Festspielhaus gegeben wurde“, meinen Martens und Groder begeistert, die sich im Moment um den letzten Schliff für ihren großen Auftritt kümmern. Den Zuschauerinnen und Zuschauern (ab vier Jahren) soll in Füssen ein denkbar leichter, völlig neuer Zugang in die Welt der ausdrucksstarken Tanzmagie ermöglicht werden. Das Spannende dabei: „Jeder erlebt die Geschichte auf seine eigene Weise“, weiß Martens. Sie kommt ursprünglich aus Bremen, Groder aus Lienz in Osttirol. Bei ihrer Ausbildung an der Iwanson International School of Contemporary Dance in München kreuzten sich ihre Wege zum ersten Mal. Die Akademie in München zählt in Europa zu den führenden Ausbildungsinstituten für zeitgenössischen Tanz.

Schon bei vielen Musicals getanzt

Nach den verschiedensten Stationen und erfahrungsreichen, erfolgreichen Auftritten in diversen Kulturhäusern leben und arbeiten die beiden mittlerweile in Füssen, und sind bereits seit 2021 Teil des festen Tanz-Ensembles im Festspielhaus. Mit zahlreichen Tänzen haben die Künstlerinnen als wichtiger Bestandteil jeder Show bereits zum Erfolg diverser Musical-Produktionen des Festspielhauses wie Ludwig², die Schöne und das Biest, Hundertwasser, die Päpstin, Zeppelin, Summer of Love und mehr beigetragen. Nach einigen Erfahrungen als „Dance Captain“ und kleineren eigenen Choreografien bringen die zwei Freigeister, die sich in ihrer schöpferischen Arbeit hervorragend zu ergänzen scheinen, erstmalig eine reine nonverbale Tanzproduktion auf die große Drehbühne des Festspielhaues. In ihrer Vier-Jahreszeiten-Adaption geraten die Jahreszeiten in einen Konflikt miteinander und sind sich nicht mehr einig, in welcher Reihenfolge sie auftreten sollen. Vielleicht verbirgt sich dahinter auch eine ironische Sichtweise auf die Natur mit ihren klimawandlerischen Wetterkapriolen? Ein elfengleiches Wesen mit dem Namen „Oreo“ durchtanzt dabei ein beeindruckendes, fantasievolles Naturjahr und soll beim Publikum laut Groder so manche Frühlingsgefühle mitten im Herbst hervorzaubern. In dem rund 60-minütigem Tanzspektakel mit acht professionellen Tänzerinnen verzichten die Planerinnen dabei größtenteils auf beengende Bühnenbildlastigkeit und lassen somit raumgreifenden Platz für das wichtigste Element in ihrem Auftritt: den Tanz.

Eine Premiere auch fürs Festspielhaus

Damit betritt auch die Veranstaltungsstätte am Ufer des Forggensees selbst Neuland. „Das ist für uns etwas ganz Besonderes, ein so modernes, experimentelles Tanzstück hatten wir bisher noch nicht in unserem Haus. Eine Premiere - und noch dazu eine Eigenproduktion aus talentierten Mitgliedern unseres eigenen Tanzensembles“, freut sich Renate Böck vom Veranstaltungsmanagement des Festspielhauses und unterstützt das Tänzerinnen-Duo, wo immer sie kann. Neben der gesamten künstlerischen Leitung haben die Produzentinnen auch klare Vorstellungen von den schillernden bunten Kostümen, die größtenteils Groder und Martens selbst entworfen haben und die die hauseigene Kostümdesignerin Carmen Guggemos für diesen Auftritt fertigte.

