400 Lechbrucker haben bereits per Brief gewählt

Etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten haben in Lechbruck bereits ihre Stimme für oder gegen den Hotelneubau am Oberen Lechsee abgegeben. Die Diskussionen gehen derweil mitunter heftig weiter. Wir sammelten noch einmal die Argumente der Gegner und Befürworter zu den wichtigsten Diskussionspunkten

07.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Gut 400 Lechbrucker, das entspricht etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten, haben bereits per Briefwahl ihre Stimme für oder gegen den Hotelneubau am Oberen Lechsee abgegeben. Derweil laufen die Diskussionen um das Projekt weiter. Vor allem in sozialen Netzwerken werden sie teils heftig geführt, schwere Vorwürfe gemacht, Personen mitunter angefeindet. Drei Wochen vor dem Bürgerentscheid am 21. März, wollten wir die Argumente beider Seiten zu den wichtigsten Diskussionspunkten noch einmal sachlich auf den Tisch bringen. Dafür haben wir sowohl die Gegner von der Bürgerinitiative Lechbruck am See Hotel, nein danke (BI) mit ihren Initiatoren Valerie und Alexander Pfanzelt sowie Manuela und Wolfgang Wagner, als auch die Befürworterseite, angeführt von Alt-Bürgermeister Helmut Angl und von Gemeindeseite Bürgermeister Werner Moll, um ihre Statements gebeten.