Endlich in Sicherheit: 47 Kriegsflüchtlinge kommen mit dem Bus nach Seeg

Ein Bus brachte Spenden in die Ukraine. Auf dem Rückweg nahmen die Verantwortlichen Flüchtlinge mit. Erstmal kommen die Menschen im Caritasheim Seeg unter.

26.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Bus mit 47 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat den Weg nach Seeg und damit in Sicherheit geschafft. Am Donnerstagmittag kamen die ukrainischen Frauen sowie einige Männer und Kinder vor dem Seeger Caritasheim an. Hier erhalten sie für die erste Zeit Unterkunft. Die sechs Bürgermeister der Seeger Verwaltungsgemeinschaft haben sich schon längere Zeit auf eine mögliche Ankunft eingestellt und Vorbereitungen getroffen. Markus Berktold und Pfarrer Wolfgang Schnabel vom Seeger Caritas-Seniorenzentrum begrüßten die Neuankömmlinge und hießen sie willkommen.