60 mal Hopferau: Kein Urlaub, sondern „Umzug auf Zeit“

Dass Krajewskis immer wieder ins Ostallgäu reisen liegt nicht nur an der schönen Umgebung.

07.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Doris und Werner Krajewski sind zum 60. Mal in Hopferau, seit 1994 verbringen sie ihren Urlaub dort immer bei Helga und Max Fritz. Gästeinfo-Chefin Eva Schabel fasste die Begründung für diese Bodenständigkeit so zusammen: Man wohne mitten im Ort, sei umgeben von einer wunderbaren Landschaft, habe das Schloss, Gaststätten, Dorfladen und Käserei in Reichweite, könne am kulturellen Leben der Gemeinde mit Musik und Umzügen teilnehmen und sich sportlich auch in der weiteren Umgebung betätigen.

Zweimal pro Jahr für vier Wochen

Wandern und Bergsteigen gehören wie das Skifahren zum üblichen Urlaubsprogramm der Krajewskis. Nachdem sie im Frühjahr sowie Sommer/Herbst jeweils vier Wochen zu Gast sind, könne man nicht mehr von „in Urlaub fahren“ sprechen, sondern schlicht von einem „Umzug auf Zeit“.

Ein Geben und Nehmen

Bürgermeister Rudi Achatz dankte den Gästen für ihre Treue und verwies dabei auf so manche Neuerung in der Gemeinde: Es sei ein Geben und Nehmen, denn was den Gästen an Annehmlichkeiten geboten werden könne, komme allen zugute, weil jeder aus finanzieller Sicht seinen Teil dazu beitrage.

"Die Chemie muss stimmen"

Dass eine derartige Beständigkeit nicht selbstverständlich ist, verrieten die Geehrten: „Die Chemie muss stimmen“, womit das gute Verhältnis zwischen ihnen und dem Gäste-Ehepaar Fritz angesprochen wurde – bereits bei der Ehrung zum 50. Urlaub in Hopferau habe man am gleichen Ort festgehalten: „Aus Fremden wurden Freunde!“

