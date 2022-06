9-Euro-Ticket kommt in Füssen gut an – Tankrabatt ist kaum spürbar

Am ersten Geltungstag nutzen viele Touristen und Einheimische das 9-Euro-Ticket, großer Andrang herrscht am Busbahnhof Füssen. An den Tankstellen ist wenig los.

Als die BRB aus München am Mittwochvormittag um 11.41 Uhr auf Gleis drei am Füssener Bahnhof einläuft, steigen dutzende Touristen aus dem Zug. Der große Ansturm zum Start des 9-Euro-Tickets bleibt aber aus.

Vielmehr scheint alles wie immer. Viele Reisende kommen aus Großstädten wie München oder Augsburg und unternehmen einen Ausflug zu den Königsschlössern. Neu ist, hin und zurück kommen die Tagestouristen für lediglich neun Euro. Normalerweise kostet die Fahrt mindestens 23 Euro – mit dem bereits vergünstigten Bayernticket.

Auch Touristen aus dem Ausland freuen sich über das 9-Euro-Ticket

Das dachten auch die US-Amerikaner Michael Bear und Summer Wulff, die einen Kurzurlaub in Füssen verbracht haben und gerade von einer Tour durchs Schloss Neuschwanstein kommen. Am Fahrkarten-Automat wollen sie noch schnell ein Ticket zum Münchener Flughafen kaufen, als sie unser Reporter über das 9-Euro-Ticket aufklärt. „Ich wusste nicht, dass es ein noch billigeres Angebot gibt“, sagt Bear. „Richtig cool, und das gilt einen ganzen Monat?“, fragt Bear ungläubig. Kurzerhand bricht das Paar aus Südkalifornien die Ticket-Buchung ab und löst stattdessen zwei Monatstickets für 18 Euro. (Lesen Sie dazu auch: 9-Euro-Ticket gilt ab heute - das müssen Sie im Allgäu dazu wissen)

Die US-Amerikaner Summer Wulff (links) und Michael Baer freuten sich über die günstige Gelegenheit von Füssen nach München zu fahren. Bild: Noa Hüper

Fahrradticket muss extra gelöst werden

Gerade aus dem Zug gestiegen ist Andreas Wiegel. Mit dabei hat der Mann aus Nordrhein-Westfalen sein Fahrrad, mit dem er von Füssen bis nach Venedig radeln will. Mit dem Auto ging es zunächst bis München, von dort mit dem Zug für neun Euro ins Ostallgäu. Hinzu kamen sechs Euro für das Fahrradticket. „Glücklicherweise habe ich noch einen Platz für mein Rad bekommen. Ein Schaffner hat mir schon geraten, am Hauptbahnhof einzusteigen und nicht in Pasing“, sagt Wiegel.

In München seien die Züge am Morgen teilweise komplett überfüllt gewesen – anders als in Füssen. „Die Fahrt lief einwandfrei, es war zwar viel los, richtig voll war der Zug aber nicht“, sagt Wiegel.

Lange Schlangen vor den Bussen zu Schloss Neuschwanstein

Während sich der Siegener mit dem Rad auf den Weg nach Ehrwald macht, strömt der Großteil der Passagiere Richtung Bahnhofsvorplatz, wo die Busse Richtung Königsschlösser abfahren. Zeitweise reicht die Schlange fast den gesamten Platz entlang – auch wenn hier nicht alle das günstige Ticket nutzen.

Tanken in Füssen: Kaum etwas los an den Zapfsäulen

Kaum etwas los war am Mittwoch hingegen an den Zapfsäulen in Füssen und Umgebung. Zwar wurde gleichzeitig zum 9-Euro-Ticket auch der viel diskutierte Tankrabatt eingeführt, bemerkbar machte sich das an den Tankstellen zunächst aber kaum.

Bei der Jet-Tankstelle in Füssen kostete Diesel am Mittwochmorgen noch immer über zwei Euro, der Preis für Super-Benzin war etwas gefallen. Bild: Noa Hüper

Diesel kostet teilweise noch über zwei Euro

Die Super- und Super E10-Preise an der Jet-Tankstelle in Füssen sanken beispielsweise im Vergleich zu Dienstagabend (18 Uhr) um 18 Cent. Der Diesel war am Mittwochmorgen sogar fünf Cent teurer als am Vorabend – 2,03 Euro kostete der Liter. An einigen anderen Tankstellen in Füssen und dem südlichen Ostallgäu veränderte sich der Preis vorerst gar nicht.

