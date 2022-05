Grenztunnel in Füssen: Lastwagenfahrer wendet mitten auf der Autobahn

Ein Mann hat am Freitag kurz vor dem Grenztunnel in Füssen mit seinem Lastwagen auf der Autobahn umgedreht. Beamte der Grenzpolizei beobachteten ihn dabei.

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag verbotenerweise auf der Autobahn bei Füssen umgedreht. Beamte der Grenzpolizei Pfronten beobachteten am Mittag, wie der Fahrer mit seinem 40-Tonner kurz vor dem Grenztunnel, wo keine bauliche Trennung zwischen beiden Fahrbahnen ist, wendete und auf der Gegenfahrbahn wieder zurück in Richtung Füssen fuhr. Offenbar hatte er sich verfahren und wollte nicht nach Österreich ausreisen.

Wendemanöver vor dem Grenztunnel in Füssen: Fahrer erwartet ein Fahrverbot

Die Beamten hielten den Fahrer an. Vor Ort musste er eine Sicherheitsleitung von 200 Euro hinterlegen. Außerdem erwartet ihn ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland.

