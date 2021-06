Unfall wegen Hagelschauer: Auto überschlägt sich auf A7 bei Seeg

Wegen eines plötzlichen Hagelschauers gab es einen Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A7. Ein 50-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

25.06.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Auto auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe von Seeg setzte plötzlich ein Hagelschauer ein. Das Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich.

Soldaten kamen zufällig kurz nach dem Unfall an dem überschlagenen Wagen vorbei - sie sicherten die Unfallstelle ab, da diese laut Polizei ziemlich unübersichtlich war.

Fahrer leicht verletzt

Der 50-jährige Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde die A7 in Richtung Norden für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

