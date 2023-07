Abenteuer und Liebe 1519: Neues Buch von Pfrontener Autorin

In „Weltenseglerin“ verbindet Nadja Raiser eine großen Fahrt Fernando Magellans mit Fiktion. Das Schmöker-Publikum hat an sie viele Fragen.

11.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Räumlichkeiten der Buchhandlung Ortner in Pfronten sind bei der jüngsten Schmökerrunde des Pfrontener Forums an ihre Grenzen gestoßen. Die Pfrontener Autorin Nadja Raiser stellte ihr brandneues Buch „Weltenseglerin“ vor und musste danach jede Menge Fragen beantworten.

Bei der Weltumseglung wäre sie gerne selbst dabei gewesen

Während ihrer Elternzeit hatte Raiser begonnen, Bücher zu schreiben. Historisch real und mit einer fiktiven Liebesgeschichte kam Anfang Juli das neue Buch in den Handel, zu dem sie bei der Lesung einige Hintergründe verriet. Am liebsten wäre sie bei der Weltumseglung selbst dabei gewesen, deshalb suchte sie nach einer Lösung, eine Frau in dem historischen Buch unterzubringen. So beginnt die Geschichte der mutigen und sturen Portugiesin Mariella im Jahr 1519. Mariella erfährt, dass ihr Vater sie bei einem Kartenspiel an einen gewalttätigen Trinker verhökert hat, und ergreift die Flucht. Sie schleicht als Mann verkleidet auf die Concepcion, eines der Schiffe ihres Onkels Fernando Magellan, ohne zu wissen, dass sie damit Teilnehmerin einer spektakulären Seereise wird, über die man 500 Jahre später noch sprechen wird. Als sie enttarnt wird, bringt nicht nur der harte Alltag auf dem offenen und stürmischen Meer sie an ihre Grenzen. Eine explosive Mischung aus Aberglaube und Begierde unter den Seemännern zeigt ihr deutlich, dass sie nicht willkommen ist. Gleichzeitig heuert Juan Sebastián de Elcano als einfacher Seemann bei Magellans Flotte an. Zu seinem Unglück landet der einstige Kapitän auf einem Schiff unter der Führung seines langjährigen Rivalen Quesada – doch findet er hier auch seine große Liebe: Mariella. Doch diese Liebe könnte ihn das Leben kosten.

Seit der Schulzeit fasziniert

Die erste Weltumsegelung Magellans fesselte Raiser bereits in ihrer Schulzeit. Spätestens, als sie den Augenzeugenbericht des italienischen Chronisten Antonio Pigafetta gelesen hatte, der auf Magellans Flaggschiff Trinidad mitgefahren war, war sie hin und weg. Mit Begeisterung las Raiser Ausschnitte aus ihrem Buch und zeigte, dass ihre Leserschaft selbst die Welt historisch kennenlernen kann. Fantasie und fiktive Charaktere treffen auf eine gut historisch recherchierte Geschichte.

Umfassende Recherchen

Circa ein Jahr hat Raiser an dem Buch geschrieben und noch mal so lange benötige sie für die historische Recherche. Dabei musste sie sich teilweise unter gegenteiligen Darstellungen entscheiden. Aber auch eigene Reisen nach Portugal und Rio regten ihre Fantasie an. Experten berieten sie in historischer Mode, spanischer Sprache und dem Segeln. Unter den Besuchern war Gila Hayo Mortensen, die am 21. September aus ihrem Buch „Sie sagte, sie sei Alma“ liest.

Der Roman „Weltenseglerin“ von Nadja Raiser ist im Verlag Droemer/Knaur erschienen, umfasst 510 Seiten und kostet 18 Euro.