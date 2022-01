Abgefahren: Mit Tempo 40 auf Schienen zu Tal

Eine Ganzjahresrodelbahn der neusten Generation ergänzt das Angebot der Alpspitzbahn in Nesselwang. Und das bei praktisch jedem Wetter.

08.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist nicht nur eine neue Attraktion die seit kurzem die Gäste der Alpspitzbahn in Nesselwang erwartet, sondern die Neuste. Denn der Alpspitz Coaster, mit dem man jetzt bei fast jedem Wetter zu Tal sausen kann, ist der erste in Deutschland der neuen Generation des Fuldaer Marktführers Wiegand, wie Geschäftsführer Ralf Speck stolz erzählt. Gegenüber den bisherigen Ganzjahres-Rodelbahnen hat sie nicht nur beim Komfort deutlich zugelegt – unter anderem mit mehr Platz für Fahrer und Passagier –, sondern vor allem auch bei der Sicherheit. Jeder einzelne der Schlitten ist mit einem kleinen Bordcomputer ausgestattet, der schon bei der Abfahrt meldet, ob bei ihm alles in Ordnung ist, und der automatisch dafür sorgt, dass der Sicherheitsabstand zu den anderen Schlitten eingehalten wird. Eine berührungsfreie Wirbelstrombremse funktioniert auch dann noch zuverlässig, wenn die Führungsschiene komplett vereist ist. Ganz stehenbleiben kann ein Schlitten aber nicht mehr: Sollte ein Fahrer unterwegs etwa ein gesundheitliches Problem haben, bringt ihn sein Schlitten automatisch in gemächlichem Tempo zu Tal. Der Sicherheitsgurt wird beim Start elektronisch verriegelt und öffnet erst zum Ausstieg wieder. „Auf die Art können wir auch auf Fangnetze verzichten“, erklärt Speck. Die Mitarbeiter können Passagiere aber natürlich auch auf der Strecke aus der Bahn holen.