Abtauchen in fremden Welten: Filmemacher Sebastian Heidinger

In Roßhaupten aufgewachsen machte er sich mit Dokumentationen einen Namen. Nun ist er überraschend im Alter von nur 42 Jahren gestorben.

24.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Dokumentation sei der Freibrief in fremde Welten abzutauchen, hat Sebastian Heidinger einmal geschwärmt. Die Streifen des aus Roßhaupten stammenden Filmemachers schafften es bis zur Berlinale. Nun ist Heidinger plötzlich und unerwartet im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Er hinterlässt zwei Töchter. Beigesetzt wird er am kommenden Dienstag auf dem Luisenstädtischen Friedhof in Berlin, wo er seit 20 Jahren lebte.

Schon als Abiturient ein Gedicht verfilmt

Gefilmt hat Heidinger schon vor seinem Abitur: Seine Facharbeit im Leistungskurs Deutsch am Gymnasium Füssen war die Verfilmung eines Gedichts von Ringelnatz. Beim Zivildienst in einem Kölner Altersheim drehte er 1999 für den hauseigenen Sender, ehe er über Hamburg nach Berlin zog, um an verschiedenen Produktionen mitzuwirken und 2002 sein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie aufzunehmen. Sein Abschlusswerk „Drifter“ wurde 2007 uraufgeführt und mit dem Nachwuchspreis der Berlinale ausgezeichnet. Auch seine zweite Dokumentation „Traumfabrik Kabul“ wurde 2011 auf der Berlinale gezeigt und zudem für den Amnesty International Media Award nominiert.

Porträt einer afghanischen Frauenrechtlerin

Bei einem Heimatbesuch stellte er seine beiden Streifen damals im Rahmen der Filmkunstreihe „Lechflimmern“ des Alpenfilmtheaters auch dem Füssener Publikum vor. In „Traumfabrik Kabul“ begleitete er die Polizistin und Regisseurin Saba Sahar, die in der männerdominierten afghanischen Hauptstadt für die Rechte der Frau und Selbstbestimmung kämpfte. Schon Heidingers Erstlingswerk „Drifter“ hatte ein sehr ernstes Thema: Er begleitete drei Jugendliche durch einen Sumpf aus Prostitution und Drogen rund um den bereits durch Autorin Christiane F. einschlägig bekannten Bahnhof Zoo in Berlin. Auch wenn es ihn zum Akku-Aufladen, wie er selbst sagte, immer wieder heim ins Allgäu zog und er mit dem Gedanken spielte, sich filmisch mit dem Mikrokosmos eines bayerischen Dorfes auseinanderzusetzen, blieb Heidinger bis zuletzt in Berlin. Unter anderem arbeitete er mit viel Enthusiasmus mit Schülerinnen und Schülern zusammen.

Arbeit mit Schülern und Jugendlichen

So leitete er Projekte in der Berliner vertieften Berufsorientierung und drehte Filme gemeinsam mit Oberschülern aus Neuruppin. Einen Kurzfilm zumindest hatte er aber bereits im heimischen Allgäu gedreht: Unter dem Titel „Ludwig zwo“ porträtierte er den Füssener Königsdarsteller Herbert Köpf.

Lesen Sie auch: "Wir brauchen neue Filme"

Lesen Sie auch