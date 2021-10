Abwasser klar? Na klar - dank Pflanzenkraft

Der Nesselwanger Weiler Schneidbach setzt bei der Reinigung der Abwässer seit 20 Jahren auf die Biologie. Welche Erfahrungen er damit macht.

16.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Nachdem die Freien Wähler Nesselwang zuletzt Gast beim Wasserverband Nesselwang Ost waren, besuchten sie nun den Wasserverband und den „Naturnahe Abwasser-Beseitigungs-Verein“ in Schneidbach, um sich dort über die Erschließungssituation des Weilers in Sachen Wasser und Abwasser zu informieren. Die zu gewährleisten sei keine leichte Aufgabe gewesen, berichtete Rolf Leumann, der Vorsitzende des Abwasser-Vereins. Sie sei jedoch mit viel Verantwortung, Geschick und vor allem Eigenleistung gemeistert worden.

Viel Eigenleistung

Nachdem das Amt für dörfliche Entwicklung im Jahr 1998 eine Dorferneuerung für Scheidbach angekündigt hatte, wurden die Planungen für den Kanalbau und die Pflanzenkläranlage sowie deren Umsetzung im Eiltempo vorangetrieben. Mit viel Eigenleistung und finanziell wesentlich günstiger als eine konventionelle Einrichtung konnte die Anlage dann letztendlich im Jahr 2001 in Betrieb genommen werden. Über ein 1,4 Kilometer langes Kanalnetz wurden 47 Haushalte an die Anlage angeschlossen. Für den Betrieb wird kein Strom benötigt. Daher fallen für die wenigen mechanisch bewegten Teile der Pflanzenkläranlage auch kaum Wartungsarbeiten an.

Die Klärung des Abwassers funktioniert äußerst naturnah: Im Vorklärbecken setzen sich zunächst die Feststoffe ab. Der dabei anfallende Schlamm wir dann bei Bedarf entnommen und entsorgt. In den mit Folien abgedichteten Pflanzenbecken, die mit einer festgelegten Mischung aus Kies gefüllt und mit Schilf bepflanzt sind, sorgen dann die Mikroorganismen für die Reinigung des Wassers. Der Wirkungsgrad entspreche einer herkömmlichen Anlage, versicherte Leumann.

Werte werden eingehalten

Dazu habe die Klärung mit Pflanzen den Vorteil, dass zusätzlich im Wasser enthaltene Keime eliminiert werden. Das geklärte Wasser wird dann direkt in den Vorfluter, die Wertach eingeleitet. Leumann hob besonders hervor, dass alle vorgegebenen Werte eingehalten werden und es bisher noch nie zu einer Beanstandung Anlass gegeben habe.

Eigene Wasserversorgung

Im Anschluss daran besichtigten dann die Teilnehmer auch noch die Wasserversorgung des Ortes. Dazu gab der Vorsitzende des Wasservereins Schneidbach, Edmund Bayrhof, bereitwillig Auskunft. Nach einem kurzen Rundgang zur alten Pumpstation, dem Tiefbrunnen und dem Hochbehälter zur Wasserversorgung Schneidbachs, endete die Veranstaltung mit einem gemütlichen Beisammensein.

Hierbei bedankte sich Hans Möst namens der Freien Wähler bei Rolf Leumann und Edmund Bayrhof für ihre fachmännischen Ausführungen und überreichte ihnen kleine flüssige Präsente.