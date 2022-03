Achtung: Enkeltrickbetrüger versuchen ihren Schwindel per Messenger

Sie rufen nicht nur über das Telefon an, sondern versuchen auch über Messenger-Dienste an Geld zu kommen: Eine 73-Jährige meldet im Ostallgäu einen Betrugsversuch.

08.03.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Im Ostallgäu haben Betrüger versucht, eine 73-Jährige über einen Messengerdienst zu betrügen. Nach Angaben der Polizei bekam die Rentnerin eine Nachricht über einen Messengerdienst von ihrer angeblichen Tochter. Die "Tochter" schrieb, dass das Handy kaputt sei und sie deshalb eine neue Handynummer habe. Die 73-Jährige glaubte, dass es sich tatsächlich um ihr Kind handeln würde und speicherte diese Nummer ab.

In der nächsten Nachricht wollte die angebliche Tochter, dass die 73-Jährige ihr zwei Rechnungen von insgesamt rund 1.800 Euro überweise. Laut Polizei kannte sich die Seniorin nicht mit einer Überweisung per Handy aus und die Sache kam ihr seltsam vor. Sie erkundigte sich daher in der Familie, was es mit dem neuen Handy ihrer Tochter auf sich habe. Schnell stellte sich heraus, dass die Tochter keine neue Handynummer hat und die Betrugsmasche flog auf.

Der Betrug via Whatsapp oder anderen Messengern nimmt immer mehr zu. Ein Kaufbeurer wurden von seinem angeblichen Sohn um mehrere tausend Euro betrogen.

