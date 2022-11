Adventskalender in Pfronten: Haustüren öffnen sich statt Türen

Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einer besonderen Aktion ein.

19.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Er enthält weder Schokolade noch Spielzeug: „,Lebendiger Adventskalender’ heißt: Man trifft sich in lockerer Atmosphäre, singt gemeinsam einen adventlichen Choral, hört einen ansprechenden Text und hat so eine schöne Möglichkeit, sich miteinander in den Advent einzustimmen“, sagt Pfarrer Andreas Liedtke.

Gemeinsam vorfreuen

Besucher sind eingeladen, sich auf den eigentlichen Grund der Adventszeit zu besinnen. Die Angebote sollen außerdem eine Auszeit vom Vorweihnachtsstress bieten und eine Möglichkeit, sich mit Abstand und gemeinsam „vorzufreuen“. Alle sind eingeladen und so ist es jeden Abend spannend, wie viele Menschen sich beim jeweiligen Gastgeber einfinden. Die kleine Feier ist so individuell wie die Gastgeber, hat aber immer einen Bezug zu Advent oder Weihnachten. Täglich um 18 Uhr können Besucher und Besucherinnen gut eine halbe Stunde lang einen besonderen Ort erleben vor der Haustüre der Gastgeber.

Jeder darf mitmachen

Die evangelische Kirchengemeinde Pfronten organisiert diese Aktion. Jeder, der in deren Gemeindegebiet wohnt, ist eingeladen, sich zu beteiligen, es ist eine ökumenische Aktion.

Wer Fragen hat oder mitmachen möchte, kann sich im Pfarramt (Telefon 08363/211) melden. Ein Infoabend für Gastgeber und Gastgeberinnen beginnt am Dienstag, 22. November,um 18.30 Uhr im Gemeinderaum. Das Programm des lebendigen Adventskalenders wird auf der Website der Kirchengemeinde angekündigt und in deren Schaukästen zu finden sein.