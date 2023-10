Das erwartet Besucher beim Romantischen Adventsmarkt in Füssen

An zwei Adventswochenenden findet auch 2023 wieder ein Adventsmarkt in Füssen statt. Das müssen Sie über den Markt wissen.

27.10.2023

Der romantische Adventsmarkt in Füssen findet auch in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden im Dezember statt. Besucherinnen und Besuchern werden unter anderem Kunsthandwerk, Christbaumschmuck und Punsch angeboten. Außerdem gibt es wieder ein musikalisches Rahmenprogramm. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt in Füssen:

Steckbrief: Der Adventsmarkt in Füssen auf einen Blick

Name : Romantischer Adventsmarkt Füssen

: Romantischer Adventsmarkt Füssen Ort : 87629 Füssen, Lechhalde 3 im Klosterhof St. Mang

: 87629 Füssen, Lechhalde 3 im Klosterhof St. Mang Termin : vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember

: vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember Umfang: Markt mit Essen und Trinken

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Füssen statt?

Der Adventsmarkt in Füssen findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt. An diesen Tagen hat der Markt zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag, 8. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Samstag, 9. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 10. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Freitag, 15. Dezember: 14 bis 20 Uhr

Samstag, 16. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 17. Dezember: 11 bis 19 Uhr

Der Adventsmarkt in Füssen findet wieder im barocken Klosterhof St. Mang in der Altstadt statt. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Füssen statt?

Der Adventsmarkt in Füssen findet wie in den vergangenen Jahren wieder im Klosterhof des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang statt. Anlässlich des Marktes soll sich der Innenhof wieder in ein Lichterland verwandeln. Dafür sorgen LED-Illuminationen an den Klosterfassaden und Lampions an den verschiedenen Ständen.

Programm: Was sind die Angebote beim Weihnachtsmarkt in Füssen?

Für den Adventsmarkt sind verschiedene Stände geplant, an denen zum Beispiel weihnachtliche Geschenke oder Christbaumschmuck angeboten werden. Außerdem versprechen die Veranstalter ein Rahmenprogramm mit viel Musik und einem Besuch des Christkindes für die kleinen Marktbesucher. Detaillierte Informationen zum Programm folgen Mitte November.

Bereits jetzt steht fest, dass auch in diesem Jahr am letzten Abend die traditionelle Christbaumversteigerung stattfinden wird.

Wo kann ich in Füssen parken?

In Füssen gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen und auch mehrere Parkhäuser. In der Innenstadt können sich Besucherinnen und Besucher auch am Parkleitsystem der Stadt orientieren. Fußläufig vom Weihnachtsmarkt entfernt befindet sich zum Beispiel der Morisse-Parkplatz oder das Parkhaus im Einkaufszentrum Theresienhof. Nähere Informationen zu den Gebühren der einzelnen Parkplätze finden Sie auf der Website der Stadt Füssen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in Füssen?

Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann auch mit dem Zug oder Bus fahren. Vom Bahnhof braucht man etwa zehn Minuten zu Fuß bis zum Kloster St. Mang. Nur wenige Minuten entfernt, auf der anderen Seite des Lechs, befindet sich außerdem die Bushaltestelle "Füssen Tirolerstraße", an der die Buslinie 74 hält.

