AfD-Politikerin Beatrix von Storch spaltet Füssen

Die AfD-Bundestagsabgeordnete spricht am Parteistand am Stadtbrunnen vor etwa 60 Anhängern. Auf dem Schrannenplatz findet eine Mahnwache dagegen statt.

15.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist umstritten: In der Vergangenheit sorgte sie immer wieder mit ihren Aussagen für Schlagzeilen, löste Entsetzen aus, als sie beispielsweise während der Flüchtlingskrise den Gebrauch von Schusswaffen an der Grenze befürwortete – später ruderte sie wieder zurück. Nun besuchte Von Storch den AfD-Stand des Kreisverbandes Ostallgäu am Stadtbrunnen in Füssen. Sie spricht dort mit Blick auf die EU von der Wichtigkeit der Nationalstaaten („Frankreich soll französisch bleiben“), von der Ehe – bestehend aus Mann und Frau – als höchstem Gut und von einem sinnlosen Kampf gegen den Klimawandel. Am Schrannenplatz organisieren Gegner der AfD eine Mahnwache unter dem Motto „Füssen ist bunt!“. Sie sagen: „Rassismus ist keine Alternative für Deutschland.“