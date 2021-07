Aktion für Corona-Impfungen: Füssener Sportler helfen vierte Welle abzumildern

Füssener Athleten rufen in Videos dazu auf, sich impfen zu lassen. Das soll vor allem der sinkenden Impfbereitschaft unter jungen Erwachsenen entgegenwirken.

30.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der Sommer brachte sinkende Coronazahlen und mit ihnen reduzierte sich die Impfbereitschaft – unter anderem bei jungen Erwachsenen. Speziell diese Altersgruppe soll jetzt in Füssen mit einer besonderen Aktion dazu animiert werden, sich doch gegen Corona immunisieren zu lassen. Dabei spielen Sportler eine große Rolle. Sie sollen in Videos die Wichtigkeit einer Impfung deutliche machen und diesen Aufruf über ihre Social Media-Accounts unters Volk bringen. Im Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling in Füssen wurde die Aktion jetzt vorgestellt.