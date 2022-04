Aktion für kranke Mutter zieht viele an Schönegger Käsealm

941 Freiwillige machen sich auf den Weg. Am Ende reicht das Geld, um ein teueres Medikamtent gegen eine besonders aggrassive Krebsform kaufen zu können.

„Es war echt gigantisch, so viele Teilnehmer hätten wir nicht erwartet“, ist Initiator Peter Vogt aus Rottenbuch nach der Veranstaltung an der Schönegger Käsealm überwältigt. Sein Antrieb für diese Aktion ist sehr persönlich – die an einer der schlimmsten Krebsart erkrankte 35-jährige Marion ist seine Schwägerin.

Pfaffenwinkler Milchweg als Route

Nachdem Ende März die Spendenaktion von der Metzgerei Boneberger publik gemacht wurde, überlegte er gemeinsam mit seinem Freund Stefan Fichtl aus Hohenfurch, wie man der kranken Mutter zweier kleiner Kinder helfen könnte. Da Vogt und Fichtl schon viele Jahre als Laufteam für die Schönegger Käsealm antreten, kamen sie auf die Idee, einen Spendenlauf zu veranstalten. Der 4,2 Kilometer lange Pfaffenwinkler Milchweg bei Schönegg, der schon viele Male für den Milchweglauf der Schönegger Käsealm mit bis zu 700 Teilnehmern genutzt wurde, war für die beiden die erste Wahl. Und so sprachen sie genau eine Woche vor dem Lauf den Schönegger-Käsealm-Chef Sepp Krönauer an. „Das war für mich eine Selbstverständlichkeit“, zeigte sich Krönauer sofort einverstanden. Zusammen mit der Schönegger Käsealm und vielen Helfern aus dem Familien- und Bekanntenkreis stellten sie den Spendenlauf dann innerhalb von sechs Tagen auf die Beine.

Enorme Beteiligung

Die Beteiligung an dem Lauf am Samstagnachmittag war trotz wechselnder Wetterverhältnisse von Sonnenschein bis Schneegestöber von Anfang an enorm. Schon eine halbe Stunde nach Beginn waren es laut einem Feuerwehrmann, der gemeinsam mit vier Rottenbucher Kollegen die Verkehrsregelung übernahm, rund 400 Teilnehmer.

Teilnehmerschaft bunt gemischt

Die insgesamt 941 Teilnehmer waren alters- und lauftechnisch bunt gemischt. Von Familien, die den Weg gemeinsam mit allen üblichen Milchwegstationen als Samstagsspaziergang nutzten, bis hin zu Laufgruppen, die gemeinsam die Zeit stoppten. Die fleißigsten Läufer der insgesamt 1374 Runden waren Benjamin Bonfert aus Landsberg mit zehn Runden (42 Kilometer) und Josef Streicher aus Peißenberg mit neun Runden. Eine beachtliche Leistung zeigte Tobias Lex aus Steingaden: Der erst Zehnjährige lief vier Runden.

"Wir fühlen mit Marion"

„Wir fühlen mit Marion so mit, weil sie kleine Kinder hat. Und das ist so was Schönes, wenn einer das ins Leben ruft“, war Läuferin Birgit Bräu aus Schönberg den Tränen nahe. Auch für Christian Hein aus Kinsau war es ein emotionaler Lauf: „Ich mache mit, weil mein Bruder auch Krebs hatte.“ „Für einen guten Zweck macht man mit“, sagte Marion Zwerger aus Morgenbach, die mit ihrer ganzen Familie teilnahm. Auch Ludwig Fichtl (Hohenfurch), dessen Sohn Mitorganisator war, pflichtete dem bei: „Ja, man unterstützt so was gerne.“ Eine Bergwandergruppe aus Dettenschwang und Altenstadt sagte: „Wir wollen helfen.“

Zum Dank gibt's Käse

Die An- und Abmeldung fand im ersten Stock der urigen Tenne bei der Schönegger Käsealm statt. Die gelaufenen Runden wurden dort anschließend eingetragen und bezahlt. Zehn Euro pro Runde spendeten die Teilnehmer selbst, fünf Euro pro Runde legte die Schönegger Käsealm drauf. Ein Käsegeschenk nahmen die teilweise von weither angereisten Teilnehmer gern mit nach München, Kempten oder Vils. Auch viele Ostallgäuer nahmen an dem Spendenlauf teil.

Um eine schöne Summe zu erhalten, rundete Sepp Krönauer den Gesamtbetrag auf 23.500 Euro auf, worin auch zusätzliche Spenden der Teilnehmer in Höhe von knapp 3000 Euro enthalten sind. „Wir wünschen ihr vom ganzen Team alles Gute und beste Genesung“, sagte Krönauer, der neben seiner Unterstützung für die Ukraine und für von dort Geflüchtete die Leute in seiner Region auf keinen Fall vergessen möchte. Von der großen Hilfsbereitschaft ist er sehr beeindruckt.

Hilfe "tut ihr gut"

Die an Krebs erkrankte Marion ist laut dem Initiator der Aktion Peter Vogt überwältigt von der enormen Unterstützung des Spendenlaufs und der großen Hilfsbereitschaft in den vergangenen zehn Tagen. „Das tut ihr schon gut in dieser Zeit“, sagte Peter Vogt und verriet, dass die Spendensumme von insgesamt 120.000 Euro erreicht wurde. So viel Geld ist nötig, um ein Medikament gegen eine besonders aggressive Krebsform kaufen zu können.

