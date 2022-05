Aktionstag für Inklusion in Füssen: „Es gibt noch viel zu tun“

Zahlreiche Besucher kommen zu einer Veranstaltung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren am Skate- und Bikepark in Füssen. Was dort gefordert wird.

Jeder zehnte Mensch in Deutschland lebt mit einer Behinderung, davon sind nur gerade drei Prozent von Geburt an behindert. Die meisten Menschen gehören nach einem Unfall oder einer Erkrankung der größten Minderheit in Deutschland an. Und doch stoßen die Menschen auf viele Grenzen, die ihnen das Leben erschweren. Um ihren Protest kundzutun, hatten die Beschäftigten der Wertachtal Werkstätten in Füssen oder ihre Angehörigen ihre Wünsche und ihren Protest auf Plakate geschrieben. „Begegne mir mit Respekt, ich war mal in deiner Lage“, war dort zu lesen. Und sehr oft wurde das fehlende Angebot von Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung kritisiert.

Aktionstag in Füssen stand unter dem Motto "Tempo machen für Inklusion"

Am Aktionstag in Füssen, der von der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren organisiert wurde, ging es auch um gelebte und gelungene Inklusion. So schilderten auf der Bühne drei Paare, wie es funktionieren kann, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Andrea Helmer, Geschäftsführerin vom Weltladen Füssen, hat zwei Beschäftigte der Wertachtal Werkstätten, die einmal in der Woche im Laden oder im Lager arbeiten. „Ich liebe es, im Weltladen zu arbeiten“, erklärte Ergin Sedef. „Bei uns klappt die Integration zu 100 Prozent und ich habe bei beiden Kollegen eine enorme Steigerung erlebt“, sagte Helmer.

Peter Speer arbeitet bei PMG und unterstützt dort eine Kollegin in der Verpackung. „Herr Speer wird von den Kollegen anerkannt“, erzählte Peter Lehmann, Personalleiter bei PMG. „Man muss den Mut haben, etwas auszuprobieren.“

Das letzte Paar kam über den Bundesfreiwilligendienst zusammen: Oliver Geischberger und Klinikleiter Martin Wiedemann. „In sozialen Einrichtungen sind Menschen, die nicht ganz so fit sind, gut aufgehoben. Die Mitarbeiter im Krankenhaus haben einfach mehr Geduld und sind tolerant“, sagte Geischberger. Für Wiedemann ist es besonders positiv, mitzuerleben, welche Entwicklung Oliver Geischberger gemacht. „Ich habe ihn als jungen, unsicheren Mann kennengelernt. Heute geht er mit erhobenem Kopf durch die Stadt und übernimmt eigene Projekte.“

Skate- und Bikepark in Füssen: Kritik an nicht behindertengerechter Toilette

Felix Brunner und David Lebuser, beide durch einen Unfall im Rollstuhl gelandet, erzählten ihre Geschichte. Von der Situation als das geplante Leben „zerstört und kaputt“ war, bis heute: Felix Brunner, der mittlerweile unter anderem als Motivationscoach tätig ist, und David Lebuser, der erste professionelle Rollstuhl Skater in Deutschland. Einen Wunsch äußerte der Hamburger sofort an Bürgermeister Max Eichstetter nach dessen kurzer Eröffnungsrede. „Dieser Schotter geht gar nicht. Ich hoffe, dass das bei meinem nächsten Besuch besser ist, denn nur dann kann der Skateplatz glänzen.“ Zwar sind die sportlichen Einrichtungen barrierefrei, doch ist das Erreichen der Anlage für Rollstuhlfahrer kaum möglich. Der Zufahrtsweg mit dem Schotter bereitete am Aktionstag allen Rollstuhlfahrern, aber auch Menschen mit Rollatoren große Probleme.

Auch seine Frau Lisa, die ebenfalls im Rollstuhl sitzt, war mit der Situation nicht zufrieden und stellte im Gespräch mit unserer Redaktion fest, dass die Behindertentoilette „eine mittelschwere Katastrophe“ ist. Nicht abzusperren, überhaupt Schwierigkeiten, die Tür zu schließen, und kein Notfallknopf. „Wenn wir nicht mal die Toilettentür absperren können, ist das für Rollstuhlfahrer super diskriminierend.“

David Lebuser ist der erste professionelle Rollstuhl Skater in Deutschland. Bei einem Aktionstag von Lebenshilfe Ostallgäu und den Wertachtalwerkstätten kam er nach Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Rollstuhl-Extremsportler David Lebuser ist in Füssen zu Gast

David Lebuser zeigte anschließend auf der Bahn sein Können. Das P-Seminar des Gymnasiums Hohenschwangau hatte einen Parcours errichtet, der von den Besuchern eifrig genutzt wurde. „Wir haben Stationen aufgebaut, die alle Menschen nutzen können – egal ob mit Rollstuhl, körperlicher Beeinträchtigung oder geistiger Behinderung“, erklärte Julia Johannsen. Mit dabei das Jufo, Schad&Lorenz und das Projekt Kompass der Lebenshilfe.

„Es geht darum, Räume der Begegnung zu schaffen“, sagte Dagmar Rothemund, die Leiterin der Wertachtal-Werkstätten in Füssen. Das hat der Aktionstag geschafft, denn neben den Beschäftigten der Werkstätten Marktoberdorf und Füssen nutzen zahlreiche Familien das Angebot. Aber wie Lisa Lebuser es formulierte: „Es gibt noch viel zu tun.“ Damit Felix Brunners Forderung erfüllt wird: Inklusion ist nicht mehr verhandelbar.