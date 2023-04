Alberg Guggemos aus Eisenberg: Musiker, Chronist - und siebter Bub

Unser Mitarbeiter, der unter anderem die Geschichte seines Heimatorts erforschte, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und er hat noch viel vor.

17.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

80 Jahre alt, seit mehr als 20 Jahren in Rente – aber Ruhe gibt er noch lange nicht. „Ich bin rundum zufrieden, mir geht’s gut und ich kann auf ein tolles Leben zurückblicken“, sagt Albert Guggemos. Für ein Fazit ist es freilich zu früh, noch hat er viel vor. Typisch: Auch an seinem Jubeltag war der Dichter und Musiker nicht zu Hause, sondern beim Eisenberger Treffen, das heuer im Burgenland stattfand. Auch darüber, wie über so vieles in und um seine Gemeinde, wird der Eisenberger Chronist für unsere Redaktion berichten.

Vater lehnt "Führer" als Paten ab

Das „tolle Leben“, über das er sich jetzt freut, war Guggemos keineswegs in die Wiege gelegt. Als jüngstes von elf Geschwistern kam er im Kriegsjahr 1943 im Eisenberger Weiler Hummel zur Welt, wo seine Eltern eine Landwirtschaft betrieben. 40 Jahre später verarbeitete er seine besondere Kindheit im Gedicht „D’r siebte Bue“. Kurz nach seiner Geburt erschien der Bürgermeister im Hof, so erfährt man. Doch sein Vater lehnt die Patenschaft des „Führers“ für seinen siebten Sohn ab: „Du weischt, was mi d’r Hitlar juckt“, habe der Vater erklärt. Und so wurde er nicht Adolf, sondern Albert getauft.

Von klein auf musste er am elterlichen Hof mithelfen, erst recht, als er mit 13 Jahren den Vater verlor. Dann folgte der junge Albert dem Ruf des Käsermeisters von Schweinegg Josef Berkmiller, erlernte selbst dieses Handwerk und arbeitet in den Käsereien in Lehern, Sulzberg und Oberzollhaus. Statt zur Bundeswehr zu gehen, verpflichtete er sich beim Bundesgrenzschutz (BGS) auf 18 Monate – und ließ sich zum ersten und bislang einzigen Mal außerhalb seiner Allgäuer Heimat nieder.

Die Liebe zog ihn zurück ins Allgäu

In Rosenheim, wo ihn der BGS gerne als Fahrlehrer behalten wollte, hätte er es gut ausgehalten – doch zu Hause wartete die Freundin. 1968 heiratete er seine Elisabeth, mit der er 50 Jahre zusammenblieb – im Leben, wie auf der Bühne. „Wir haben stimmenmäßig sehr gut zusammengepasst“, sagt Guggemos, der seine Frau im Kirchenchor kennengelernt hatte. Im Duo mit ihr sorgte er mit Musik, Witzen und Gschichtle für Stimmung in vielen Sälen. Der Tod seiner Lisi vor vier Jahren machte ihm schwer zu schaffen. Beruflich war aus dem Käser ein Werkzeugmacher bei der Firma Maho geworden, erst in Pfronten, später in Wertach. Nach 30 Jahren war Schluss, der Gesundheit wegen. Im Jahr 2000 ging er frühzeitig in Rente.

"Musiker sind alle Säufer", sagte die Mutter

Seine Karriere als Dichter, Musiker und Sänger war nur langsam in Fahrt gekommen. Zwar wurde in seiner Familie gesungen, doch: „Musiker sind alle Säufer“, hatte ihm die Mutter beschieden, als er mit 15 oder 16 Jahren ein Instrument erlernen wollte. Mit 20 Jahren kaufte er sich dann ein Akkordeon und nahm Unterricht bei Martin Heer in Pfronten-Kappel. Nicht einfach war das anfangs, konnte er doch keine Noten lesen. Doch die Mühe lohnte sich: Über Jahrzehnte genoss er es, seinem Publikum Freude zu bereiten. Gemeinsam mit der Musikkapelle sorgte er im weiten Umkreis in Bierzelten für Stimmung. Die guten Kontakte zur Blasmusik pflegt er bis heute – auch als Komponist. Gerade hat er ein neues Stück komponiert, den Allgäu-Juwelen Marsch, arrangiert von Franz Watz. Demnächst übergibt er ihn der Musikkapelle Eisenberg.

Dank eines Mentors zum Dichter

Beim Dichten half ihm unterdessen Wolfgang Scheurer. Der Chef der Firma Medina aus Lörrach lernte Guggemos bei einem musikalischen Abend im Bären in Zell kennen und zeigte ihm, worauf es beim Reimen ankam. Mittlerweile hat Guggemos mehrere Gedichtbände veröffentlicht.

Dass er schreiben kann, war nicht nur dem früheren Redaktionsleiter Arno Späth aufgefallen, der ihn als freien Mitarbeiter für unsere Redaktion gewann. Der damalige Bürgermeister Alfons Stapf gewann ihn als Gemeindechronisten. Mehrere Jahre lang recherchierte Guggemos und sprach mit vielen alten Bürgerinnen und Bürgern, bis er seine Ergebnisse 2006 unter dem Titel „Eisenberg im Wandel der Zeit“ herausgab – mit 586 Seiten und 616 Fotos. Mittlerweile ist die Chronik auf mehr als 800 Seiten gewachsen – allerdings nicht gedruckt, sondern auf USB-Stick. Dass es ohne PC nicht mehr geht, hatte ihm der Pfrontener Heimatforscher Bertold Pölcher erklärt, der ihm bei historischen Recherchen hilft.

In die Ferne zieht es ihn nicht mehr

In die Ferne zieht es Albert Guggemos mittlerweile nicht mehr, nachdem er früher mit seiner Frau sowie Schwager und Schwägerin ganz Europa bereist und Kreuzfahrten unternommen hat. „Ich habe in meinem Leben wahnsinnig viel gesehen“, sagt er heute. Nur Englisch kann er noch immer nicht: „Das hab’ ich in der Jugend versäumt, jetzt fehlt es mir.“

Dass es ihm auch mit 80 Jahren so gut geht, habe er auch seinen Töchtern Sabine und Simone zu verdanken, sagt Guggemos: Von ihnen werde er jedes Wochenende bestens verpflegt. „Während der Woche versorge ich mich sehr gut und gerne selbst.“

Jetzt wird aber erst einmal gefeiert: Für Samstag hat er dazu in den „Bären“ in Zell eingeladen.