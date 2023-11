Von der Verwaltungsfachangestellten im Ostallgäu zur Safari-Führerin in Südafrika

Alexandra Nuschele aus Seeg war in den letzten zehn Jahren oft in Südafrika. Sie absolvierte dort eine Ausbildung zum Field Guide. Warum sie jetzt zurück ist.

28.11.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Alexandra Nuschele hat zwei Leben. Ein typisch deutsches, in dem sie als Verwaltungsfachangestellte im Landratsamt am Computer sitzt. Das andere voller Abenteuer, in dem sie sich einen Traum in Afrika verwirklichte. Die 31-jährige Seegerin nämlich tauschte den Behörden-Job gegen eine Ausbildung zum Field Guide (deutsch: Safari-Führerin) in Südafrika. Passt das zusammen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.