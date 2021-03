"Durchhänger sind in Ordnung und wichtig" - Tipps gegen Pandemie-Müdigkeit

Nach Monaten im Lockdown ist mittlerweile die Luft raus. Viele Menschen sind angespannt, gereizt, müde. Tipps dagegen gibt ein Mentalcoach aus Hopfen am See.

26.03.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Sind wir ganz ehrlich: Nach monatelangem Lockdown, Homeoffice, Einschränkungen der sozialen Kontakte und des gesellschaftlichen Lebens sind viele Menschen müde. Die Luft ist raus. Und jetzt wurde der Lockdown auch noch bis zum 18. April verlängert und verschärft. Wie geht man mit der Situation am besten um? Und warum sind viele Menschen pandemie-müde?

Sascha Maurer aus Hopfen am See ist Mentalcoach, ausgebildeter Diplom-Psychologe und Diplom-Betriebswirt. Er berät seine Kunden vor allen Dingen in der Neuausrichtung von Leben, Beruf und Persönlichkeit. Zu ihm kommen auf der einen Seite Menschen, die sich grundsätzlich neu ausrichten wollen. Viele von ihnen befinden sich in einem tiefergreifenden Umbruch wie nach einer Scheidung oder nach einer Kündigung und wollen für sich und ihr Leben etwas Neues finden, sagt Maurer.

Ängste und hohes Maß an Stressbelastung im Lockdown

Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie habe er auch viele Kunden, die Ängste plagen oder einem hohen Maß an Stressbelastung ausgesetzt sind. Einige seiner Kunden kommen auch wegen Schlafproblemen. Das kann verschiedene Gründe haben. Den einen fällt es schwer, einzuschlafen, die anderen haben Probleme beim Durchschlafen, wachen zu früh auf oder haben einen gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus. Das sei im Übrigen auch während des Lockdowns typisch, "weil man weniger aktiv und selbstbestimmt ist", sagt Sascha Maurer. Auch er ist pandemie-müde, muss er zugeben. "Der Lockdown ist eine sehr lange, anspruchsvolle Zeit, in der ich mich fremdbestimmt und willentlich anpassen muss". Das erfordere von vielen Menschen großes Durchhaltevermögen.

"Müdigkeit tritt dann auf, wenn die psychische und physische Leistungsfähigkeit erschöpft ist", sagt Maurer. Wer den ganzen Tag im Homeoffice am Schreibtisch sitzt, wird vor allem mental beansprucht und ausgelastet. Der Lockdown kann als Angstauslöser und Stressfaktor die Psyche zusätzlich belasten. Um abends einschlafen zu können, braucht es neben der mentalen Auslastung auch ein gewisses Maß an körperlicher Aktivität. Gibt es ein Ungleichgewicht oder eine zu geringe Belastung, kann es zu Schlafproblemen kommen.

Sascha Maurer, Mentalcoach aus Hopfen am See, gibt Tipps im Umgang mit Erschöpfung während des Lockdowns. Bild: Sascha Maurer/Susanne Baade

Vielen Menschen fehle auch die Selbstwirksamkeitserfahrung, sagt der Mentalcoach. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Fortschritte oder die Ergebnisse der Anstrengung, sich an die Corona-Regeln zu halten, nicht unmittelbar sichtbar sind. Das führt nicht nur dazu, dass die Menschen erschöpft sind, sondern auch dazu, dass die "Selbstkontrolle und Anpassungsbereitschaft im zweiten Lockdown sinken", sagt Sascha Maurer.

Pandemie-Müdigkeit ist "normal und natürlich"

Die Erschöpfung, die im Lockdown auftritt, sei "normal und natürlich". Sie ist aber auch ein "Luxusproblem", betont Maurer. Man dürfe nicht vergessen, dass es Menschen gibt wie das Gesundheitspersonal, die seit Monaten auf Volllast fahren. Andererseits erinnert er auch an die Menschen, die existenzielle Sorgen plagen.

Es sei auch in Ordnung, einmal nicht die volle Leistung zu bringen, betont Maurer. "Wenn ich immer auf das Gaspedal trete, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich erschöpft bin." Jeder sollte sich selbst erlauben, auch einmal auf das Bremspedal zu treten und sich dem Genuss hinzugeben. "Erschöpfung ist die Folge von Übertreibung. Deswegen sollte ich meine Grenzen erkennen und Pausen pflegen", so der Mentalcoach. Durchhänger seien daher in Ordnung und wichtig - solange sie nicht zulasten von einem selbst oder Dritten gehen.

Tipps gegen die Pandemie-Müdigkeit

Sascha Maurer vergleicht momentane Durchhänger mit einer Brücke zu einem anderen Ufer. Das andere Ufer ist eine Metapher für die Zeit nach der Pandemie. "Das Leben nach der Pandemie wird nicht wieder so sein wie am alten Ufer. Deshalb muss ich mir überlegen: Was lasse ich zurück am alten Ufer?", sagt Maurer. Der Lockdown biete eine Möglichkeit, sich neu zu orientieren und sein Leben neu auszurichten. Um die Reise zum neuen Ufer durchzustehen, hat Maurer folgende Tipps: